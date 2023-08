“Los zapatos de Bilardo”, la anécdota que contó un campeón Mundial 37 años después

En vivo y en directo. Así vivió Ricardo Bochini, integrante de la Selección Argentina campeona del mundo en México 1986, las múltiples cábalas del entrenador Carlos Salvador Bilardo, a tal punto que develó una muy curiosa y poco conocida a más de 37 años de aquella conquista.

En diálogo con DeporTV, el Bocha entró en detalles sobre una locura del doctor luego de un duelo amistoso ante México en Los Ángeles, a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo.

“Era noviembre de 1985, habíamos jugado un amistoso frente a México en una cancha con un piso flamante, te diría extraordinario. Habíamos ganado, y cuando Bilardo se dirigió hacia la sala de conferencia de prensa, lo vi que iba de traje, impecable, pero con los zapatos llenos de barro. ¿Cómo podía ser, si no había llovido y la cancha nunca había sido mojada? Me quedé con la duda, hasta que él mismo me lo aclaró”, anticipó el “Bocha”.

“Cuando le pregunté, me contestó que eran los zapatos del partido en el que Argentina había clasificado con barro y lluvia contra Perú, por las Eliminatorias. Me dijo: `a partir de ahí todos los partidos uso esos zapatos´. ¿Te acordás que empató 2-2 el día del gol de Gareca? Menos mal, porque Argentina ya estaba afuera”, indicó el ídolo de Independiente.

“Después de ese no los limpió, no los tocó, y creo que al Mundial fue con esos”, concluyó el Bocha sobre esta inédita cábala de un Bilardo que pocos meses más tarde encabezaría desde el banco de los suplentes a la albiceleste a su segunda estrella mundialista.