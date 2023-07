"Este es el camino que debemos seguir", dijo Perotti, que vio la roja e hizo un gol

-¿Te vas caliente por la roja o contento por el gol?

-Obviamente que más caliente por la roja, porque ninguna de las dos amarillas estuvieron bien. Pero bueno, nos toca bailar con esta, nos tendremos que hacer fuerte y lo somos. Lo demostramos el año pasado y este nuevo grupo la verdad que es un grupazo y estamos todos tirando para el mismo lado. Contentos para la victoria.

Juan Perotti volvió a jugar en el Roberto Carminatti luego de recuperarse de una lesión en la rodilla y a su partido no le faltó nada: hizo un gol y lo expulsaron, en el triunfo de Olimpo ante Sol de Mayo por 2 a 0.

El lateral de Carhué vio la primera amarilla tras protestarle al árbitro Pablo Núñez (a los 26 minutos), por una falta inexistente. Luego, a los 15 del complemento, recibió la segunda amonestación por una mano.

"Es que no se le podía hablar y eso te complicaba porque en ningún momento fuimos mala lecha (sic) ni nada. El vino mal predispuesto y lo hizo saber de entrada. Después en el transcurso del partido se tranquilizó un poco y dejó jugar", agregó el defensor.

-Le mostrabas la panza, ¿no te pegó en la mano?

-No, me pega en la panza. Pero bueno, había que echar a uno y me tocó a mí.

-Me imagino que la bronca también es porque entre la expulsión y la fecha libre te vas a perder varios días de nuevo, justo después de la lesión...

-Sí, pero cuándo tuve la lesión me mantuve bien físicamente y esta vez no va a ser la excepción. Seguiré trabajando a la par del grupo, esperar y estar preparado para volver.

-Más allá del arbitraje, ganaron un buen partido, con carácter y algunas cosas interesantes...

-Sí, mis compañeros sacaron ese plus después de mi expulsión. Y 11 contra 11 también hubo una entrega terrible y es así como tenemos que afrontar todos los partidos.

-Sobre el final fueron a festejar con la hinchada, ¿necesitaban volver a ganar acá, con la gente, justo antes de la fecha libre?

-Sí, hoy (por ayer) hubo buen juego y sobre todo mucha entrega y actitud. Este es el camino que debemos seguir, estamos en eso y seguiremos laburando. Esto es un poco de tranquilidad para la gente.

-¿Necesitaban ustedes mandar ese mensaje de tranquilidad a la gente?

-Sí, puede ser... igual nosotros internamente estábamos tranquilos. Venimos haciendo un torneo impecable, en 20 partidos tuvimos 2 derrotas. Por ahí esas derrotas opacan un poco, pero nosotros internamente estábamos muy tranquilos.

-¿Es un poco la exigencia que genera este club, no?

-Sí, sí, obvio por eso tenemos puesta esta camiseta y tenemos que afrontar todos los partidos como si fuera una final. Sabemos que nos contrataron para un objetivo y ese objetivo es el ascenso, como todos saben. Tenemos que estar todos a la altura.