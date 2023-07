Los Pumas fueron una decepción en el inicio del Rugby Championship

El seleccionado argentino de rugby perdió este sábado ante Nueva Zelanda por 41 a 12, por la primera fecha del Rugby Championship.

Se jugó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde Los Pumas tuvieron una actuación que estuvo muy lejos de las expectativas previas.

Se esperaba a un equipo argentino más aguerrido y enfocado, teniendo en cuenta que jugó como local y que fue el primer partido test match.

Sin embargo, Nueva Zelanda fue práctico: un buen scouting de las debilidades albicelestes en defensa, para buscar con el juego abierto y romper seguido la línea defensiva local o bien atacar con superioridad numérica.

Los All Blacks se acomodaron en el marcador 17-0 con tres tries (Dane Coles a los 4m59s, Ardie Savea a los 8m. y Jordie Barrett a los 11m.) y dominaron a voluntad. Con solidez en el scrum, control de pelota y un juego abierto imparable.

Es decir, tres tries conseguidos en los primeros 11 minutos del partido.

Durante la primera etapa también hubo tries para la visita de Rieko Ioane (28m.) y Aaron Smith (38m.), para una ventaja parcial de 31-0.

Argentina se fue al entretiempo con cinco tries en contra, 10 penales cometidos (contra 2 de la visita) y con el octavo Rodrigo Bruni amonestado.

En el complemento llegó la apertura del marcador para Los Pumas, con un try del pilar Lucio Sordoni a los 51m., luego de una serie de fases de juego. Sin embargo, cinco minutos después Nueva Zelanda llegó otra vez al try por afuera vía Bauden Barrett (36-5).

Al partido le quedó tiempo para dos tries más: del debutante Emoni Narawa para los All Blacks a los 76m. (41-5) y un muy festejado try del ex capitán albiceleste, Agustín Creevy, a los 80m. convertido por Emiliano Boffelli.

El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika decepcionó en su presentación, sobre todo en la faz defensiva, donde extrañó a su jugador emblema Marcos Kremer (se pierde el RC por haber sido suspendido en el rugby francés).

Y no habrá demasiado tiempo para corregir en la semana, ya que el próximo sábado Argentina visitará a Australia en el CommBank de Sidney (6.45).

Será un duelo de perdedores ya que hoy, también por la primera fecha, los Wallabies también fueron goleados, en este caso por Sudáfrica (43-12).