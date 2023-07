Gran cuarteto bahiense revive el soul de los años ’60 y ’70

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

Con la idea de recrear la música soul de los años '60 y '70, Soul Power es una agrupación musical formada por cuatro amigos que comparten su pasión por el género. Y se presentarán el próximo viernes 14 y sábado 15, a las 20.30 en el espacio cultural independiente Juanita Primera (Alvarado 818). Los tickets se consiguen clickeando acá.

En la previa, nos sentamos a charlar con Milton Amadeo (teclado y voz) y Federico Ursino (batería), dos de los integrantes de la banda que completan Manuel Aristarán (guitarra) y Lisandro Diez (bajo).

—¿Qué significa Soul Power para ustedes?

Milton Amadeo: —Para mí, Soul Power representa muchas cosas a la vez. En primer lugar, es la oportunidad de tocar la música que amo desde que nací. Siempre fantaseé con formar parte de una banda como esta, y ahora finalmente se hizo realidad. Además, el hecho de hacerlo junto a amigos le agrega un plus especial. Tenemos todos los ingredientes para que sea una experiencia super entretenida y, lo más importante, disfrutamos cada momento y nos esforzamos al máximo para crear un producto de calidad.

Federico Ursino: —Lo que completa el placer de hacer la música que a uno le gusta es hacerlo con amigos. En el ámbito artístico, hoy en día es muy difícil encontrar un proyecto que no sea de esa manera para mí. Así que no solo estamos disfrutando y divirtiéndonos mucho al tocar esta música, que siempre hemos escuchado y que ha sido parte de nuestra formación como músicos, sino que también lo estamos haciendo en compañía de amigos.

Federico Ursino y Milton Amadeo en Espacio Juanita Primera.

—¿Cómo se gestó la banda?

Federico Ursino: —Después de terminar un trabajo que estábamos realizando. En ese momento, dijimos: "Tenemos que continuar haciendo este espectáculo y hacerlo bien, incluso mejor". Comenzamos a proyectar y a darle forma no solo al repertorio, sino también al show en su conjunto. Esa fecha que originalmente iba a ser solo un evento único pasó a un segundo plano porque nos entusiasmamos con el proyecto. Con el tiempo, hemos ido agregando más temas a la lista y más personas a la banda. Inicialmente éramos un trío con Lisandro Díez, pero ahora se sumó Manuel Aristarán en la guitarra.

—¿Cuáles son los temas o artistas que están tocando actualmente?

Milton Amadeo: —Creo que tanto Federico como yo fuimos influenciados por los artistas que escuchaban nuestros padres. Desde chicos nos nutrimos de esa música. Entre los temas que tocamos se encuentran algunos de Al Green, solíamos hacer uno de Stevie Wonder, aunque creo que ahora lo hemos sacado de la lista. También interpretamos canciones de Ray Charles, Nina Simone y Bill Withers, entre otros.

—¿Aretha Franklin?

Milton Amadeo: —Aretha aún no está en la lista, pero eso no significa que no nos guste. Simplemente tenemos una lista enorme y no podemos incluir todos los temas en un solo show. Nos encantaría hacer un espectáculo así, pero sería imposible.