Denuncian que el espacio de Milei vende candidaturas en dólares

El empresario Juan Carlos Blumberg denunció que el espacio que encabeza a nivel nacional Javier Milei, La Libertad Avanza, cobra hasta 50 mil dólares para entrar en una lista.

Blumberg se había integrado en los últimos tiempos a la Libertad Avanza, pero luego decidió alejarse en medio de acusaciones a la conducción de la fuerza de supuestos intentos de hacer "negocio" con la política.

"No vamos a ser el vehículo electoral de mafias o delincuentes", sostuvo el empresario, quien había coqueteado con un candidatura por ese espacio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Juan Carlos Blumberg

Además, apuntó por el tema a Carlos Kikuchi, el armador de Milei que en las últimas horas, se conoció, fue alejado de ese cargo.

"Hay gente que pagó y que la usaron", resaltó

Blumberg, a quien le habían propuesto presentarse dentro del espacio de José Luis Espert y también por el de Milei, reconoció que colaboró con este último porque "las ideas que venía proclamando Milei me parecían que me identificaban, en algún sentido: bajar ministerios, bajar gastos, achicar el Estado, para salir de toda esta maraña que estamos viviendo".

"Con Milei nunca me reuní; sí con su hermana. Los antecedentes que yo tenía de él, fueron a través de un grupo de conocidos, que lo conocen, y me hablaban muy bien de él. Después vinieron los comentarios sobre que estaban vendiendo las candidaturas. Me desvinculé absolutamente, y no quiero tener nada que ver con ese señor", concluyó. (con información de NA)