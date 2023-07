Retegui no vuelve y la debilidad de Boca es un 9 colombiano

El delantero colombiano Roger Martínez, quien quedó libre del América de México, le abrió las puertas a una posible llegada a Boca, club con el que se lo vincula y por el que ha sido pretendido en el pasado, al asegurar que "sería muy bonito" vestir la casaca azul y oro, además de mostrarse agradecido con el vicepresidente Juan Román Riquelme.

En una entrevista con el diario As de México, el atacante surgido en Racing se refirió a la posibilidad de desembarcar en La Ribera: "Me siento orgulloso de que una persona como Román se interese en mí, estoy muy agradecido y la verdad que a cualquiera le gustaría jugar en Boca. En los momentos anteriores que me buscaron las cosas no dependían de mí, pero ahora vamos a ver qué puede pasar".

El futbolista de 29 años estuvo en el radar del xeneize en cada mercado de pases desde que asumió la actual gestión en 2019, aunque siempre fue un sueño esquivo y nunca pudieron cerrar su llegada. Si bien el auriazul no tiene cupo en este momento porque cuenta con seis extranjeros, los hinchas se ilusionan con la llegada del 9 que hoy se encuentra sin club.

Y Martínez alimentó la ilusión al mostrarse dispuesto a regresar a la Argentina. "Sinceramente analizaremos lo que venga y tomaremos la mejor decisión, pero estoy agradecido y me siento un privilegiado. Boca es una locura, los hinchas, el estadio...", confesó. No obstante, en principio la intención del jugador sería tener una nueva chance en Europa.

El atacante colombiano acaba de quedar libre de las Águilas, club al que arribó en 2018 tras su paso por Villarreal, en el que convirtió 35 goles en 162 partidos, pudiendo negociar con el pase en su poder.

Pero para sumarlo, Boca primero tendrá que desprenderse de uno de los extranjeros ya que hoy se encuentran en el plantel Óscar Romero, Bruno Valdez, Miguel Merentiel, Luis Advíncula, Sebastián Villa --apartado por la condena en su contra por violencia de género-- y Jan Hurtado, quien volvió de un préstamo. En tanto, Frank Fabra y Jorman Campuzano cuentan con la nacionalidad y no ocupan cupo.

¿Y Mateo Retegui? Aún pertenece a Boca, pero continúa a préstamo en Tigre hasta diciembre de este año. El xeneize tenía una opción de repesca para que vuelva al club, pero, pese a haber sido el goleador de la Liga Profesional 2022, desde el club de la Ribera nunca se comunicaron con el Matador. Increíble.