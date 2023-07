María Becerra le pidió matrimonio a J Rei: "Es el amor de mi vida"

La cantante María Becerra sorprendió a sus fanáticos en las últimas horas al anunciar su compromiso con su novio, el también cantante J Rei, mientras disfrutaban de unas vacaciones paradisíacas en las playas europeas.

Fue la propia María quien propuso matrimonio a su pareja, con quien mantiene una relación desde mediados del año pasado. "Me dijo que sí. Comprometidos. Te amo tanto mi amor. Me estalla el corazón de felicidad. No paro de llorar dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado", escribió la intérprete en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 13 millones de seguidores.

La cantante compartió una foto en la que ambos muestran su alianza de compromiso y expresó: ​"Me comprometí con el amor de mi vida".

Tras dar la noticia, compartió su felicidad entre sus seguidores: "Es el amor de mi vida, el amor sano que tanto esperé, mi compañero. Estoy extremadamente feliz y quería compartirlo con ustedes. Esperen más canciones de amor puro porque son las que me salen estando al lado de él".

Más adelante, su ahora futuro esposo también compartió el tierno momento en sus historias de la red social: "La vida se trata de tomar buenas decisiones. y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé... no hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días", le dedicó Rei tiernamente.

El artista también había publicado un video que mostraba la romántica velada en la que María hizo la propuesta: velas, pétalos de rosa, copas de champagne y hamburguesas con papas fritas, junto a una pileta.

A poco tiempo de haber lanzado “Corazón Vacío” y “Extrañándote”, dos de sus últimos éxitos musicales, y tras brindar varios shows en una gira por Europa, la cantante oriunda de Quilmes se tomó unas merecidas vacaciones junto a su pareja en las playas de Santorini, en Grecia.

María, que comenzó su relación con J Rei a mediados del año pasado tras separarse de Rusherking, compartió en su cuenta de Instagram varias postales de su romántico viaje, en las que se mostró muy enamorada.

Desde el excéntrico destino de sus vacaciones, los artistas del género urbano subieron varias fotos disfrutando el atardecer en el lujoso hotel all inclusive en donde se hospedaron, además de un paseo en yate.

Mientras la cantante que participó del soundtrack de la última película de "Rápidos y furiosos" toma carrera para el tour internacional que realizará en el segundo semestre del 2023, Rei también tiene anunciados varios conciertos, entre los que se encuentra un show que dará próximamente en México.

Hace unos meses, María Becerra había hablado de su relación con J Rei y mencionó algunos aspectos de la dinámica de su vínculo: “Con Rei nos vemos poco pero hay mucha confianza y yo creo que eso es lo primordial. Él toca en boliches todos los fines de semana y es un ambiente complicado, de repente está en el camarín preparándose y todas las chicas que están en el VIP quieren ir a su camarín o lo invaden".

"Yo sé cómo es el ambiente y sin embargo duermo tranquila, porque sé cómo es él“, había dicho María en diálogo con Teleshow.

Y agregó: “Él es una pareja de diez, y lo digo con toda la seguridad del mundo, no es de esas típicas parejas que quizás compiten con vos, ¿viste? O no se alegran por tus logros. Él realmente comparte mi felicidad, se pone feliz por mí. No es nada competitivo, es una relación muy sana”. (Con información de Clarín)