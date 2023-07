"No vamos a meternos atrás, vamos a dar pelea", avisó Moyano antes de Villa Mitre-Godoy Cruz

"No nos vamos a tirar atrás porque sean de Primera, vamos a hacer el juego que hacemos nosotros y vamos a dar pelea hasta lo último", reconoce Daniel Moyano, el arquero de Villa Mitre.

El "1" tricolor palpitó el duelo de mañana ante Godoy Cruz, por los 16avos. de final de la Copa Argentina.

El mismo se jugará desde las 16 en cancha de Temperley, con Germán Delfino como árbitro.

"Estamos un poco ansiosos, pero tranquilos esperando que sea un lindo partido", reconoció el tucumano, desde la concentración en Capital Federal.

Para llegar a esta instancia, la Villa -que atraviesa un gran momento en el Federal A- debió eliminar a Arsenal de Sarandí, otro equipo de Primera.

Aquella noche en Junín, Moyano fue héroe en los penales, atajando uno y convirtiendo otro para que el equipo bahiense se imponga en la definición (7 a 6) tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

"Más allá de que nuestro objetivo es el Federal A, siempre es especial la Copa Argentina y tener dos competencias. Es todo lo que se ganó y se está ganando este grupo hermoso que tenemos. Pero te repito, nosotros no nos desenfocamos de lo que es el Federal A. Este es un partido aparte y vamos a dar pelea hasta lo último, por nosotros y por toda la gente que hace un gran esfuerzo para venir hasta Buenos Aires a ver el partido", avisó.

"Va a ser un partido lindo -agregó-, porque al ser un partido único, como una final, lo hace un poco diferente. Godoy Cruz viene de una seguidilla buena, con un nivel muy bueno desde que llegó el nuevo DT, pero nosotros también venimos bien y va a estar lindo".

-Más allá del resultado, me imagino que para ustedes también está bueno medirse ante jugadores de Primera...

-Sí, es lindo para nosotros medirnos contra jugadores de primera división; con nuestras armas vamos a dar pelea hasta lo último.

-En caso de empate hay penales, ¿pensás en eso y en lo que pueda pasar?

-Siempre hay que estar enfocados y visualizar todo lo que puede pasar. Esperemos que lo podamos ganar sin tener que llegar a los penales.

-¿Firmás que no haya penales?

-No sé si tanto jaja, que sea lo que Dios quiera, pero si lo podemos ganar antes, mejor. Por la gente por lo menos, que pasa muchos nervios.

José Pepe Fernández y Emiliano Ortiz preparan los penales ante Arsenal.

-¿Practicás los penales, estudiás los pateadores, cómo lo vivís?

-Es más en el momento, de cómo se da en el partido, ver quién patea. No soy mucho de practicar penales, no me gusta.

-Pero por tus antecedentes, sabés que le transmitís confianza a tus compañeros...

-Sí. Así como ellos me la transmiten a mí para decir que ojalá lo ganemos en el partido. Hay que ir siempre con fe.

Además de la clasificación en Junín, Moyano atesora en su palmarés una actuación decisiva en la eliminación de Olimpo en las semifinales de la temporada pasada del Federal A. Coincidentemente, el día de su debut en el arco tricolor, por la lesión de Facundo Tavoliere.

-¿Es clave eso, ir con fe, con confianza, más allá del trabajo, la intuición y el estudio?

-Es más intuición, porque si un penal está bien pateado no tenés chances, como me pasó contra Racing de Córdoba (NdR: en la final del Federal A). Esperemos que mañana sea un lindo partido y terminemos festejando nosotros.

-¿Qué partido imaginan?

-Va a ser un partido intenso, por la intensidad que ponemos ambos equipos. No vamos a tirarnos atrás porque sean de Primera, vamos a hacer el juego que hacemos nosotros y vamos a dar pelea hasta lo último. Será un partido largo, hay que estar atentos y mantenerse concentrados los 90 minutos, no hay que regalar nada.

Venta de entradas

Un remanente de 400 entradas para la hinchada de Villa Mitre se venderán mañana en el estadio de Temperley, según informó la organización de la Copa Argentina, encargada del expendió de los tickets.

Las mismas se entregarán desde 3 horas antes desde el inicio del encuentro, que arranca a las 16.

Ayer en nuestra ciudad se vendieron alrededor de 800 entradas.