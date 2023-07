Se quitó la vida el jugador que le pateó la cabeza al árbitro

Alexander Williams Tapón, el futbolista amateur que el sábado agredió y dejó momentáneamente inconsciente a Cristian Ariel Paniagua, el árbitro que lo dirigía en un torneo en Avellaneda, se quitó la vida este lunes con un arma en la vía pública.

Según le confirmaron fuentes policiales, en momentos en que estaba declarando Paniagua en la Comisaría Nº4 de Sarandí (Avellaneda), Williams Tapón se suicidó con un arma de fuego en las vías del ferrocarril, entre las calles General Paz y Herredia.

La carátula del caso del masculino de 24 años quedó como homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo. Actúa la UFI n°1 y UFI n°4 de Avellaneda, como así también la Comisaría 4ta de Avellaneda.

Mientras jugaban el sábado un partido amateur, Emanuel Arse del equipo La Cortada FC, recibió una tarjeta amarilla por parte del árbitro.

Cuando vio la sanción el jugador reaccionó empujándolo e insultándolo, por lo que fue expulsado.

Ahí su compañero Alexander Williams Tapón reaccionó de manera violenta, le pegó dos piñas en la cara y después le pateó la cabeza cuando estaba en el piso.

Se había disculpado

El árbitro, previamente a este hecho, reveló que habló personalmente con el agresor que le dio dos patadas en la cabeza y que le aseguró que lo hizo "por calentura".

"Me siento adolorido todavía, ido. Fue una patada muy brutal y no me esperaba esa agresión de su parte. El jugador que expulsé me tiró un cabezazo y yo me fui para atrás para esquivarlo, sin sacarle los ojos de encima porque supuse que él iba a seguir con su reacción", relató el árbitro golpeado, Ariel Paniagua.

Y agregó que no recuerda mucho sobre lo sucedido por el duro golpe que recibió: "Y el 10, cuando lo tengo a dos pasos, me hizo caer y me metió dos patadas en la cabeza. De ahí ya no recuerdo nada hasta que estoy en el hospital. Me llevó una ambulancia".

"Ojalá que tomen conciencia de esto, la gente que organiza estos torneos. No me esperaba algo así, jamás pensé que me iba a pasar en todos los años que estuve dirigiendo. Miro el video y me da mucha impotencia que algo así haya ocurrido. No puedo creer que haya este tipo de reacciones".

El agresor también había hablado ante los medios, justificando su accionar con un "mal arbitraje" de Paniagua y que eso le generó "calentura".

"El árbitro, ni bien comenzó el partido, no cobró ninguna de las patadas que le dieron a algunos compañeros míos. Yo le decía 'juez, cobrala, estás a dos metros' pero medía que no la veía. Hacíamos una mal nosotros y nos amonestaban. Ya estaba enojado y le pegué sin darme cuenta, nublado por el enfado", dijo.

"Hoy hablé con él y le pedí disculpas. Hoy lo veo todo distinto y en ese momento no, estaba cegado. Ahora me di cuenta de lo que hice".