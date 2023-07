Taxis y remises: cada vez hay menos unidades para el servicio nocturno

layout="fixed-height">

“Estamos trabajando en eso”, dijo Sergio Moreno, presidente de la Cámara de Taxis, Remises y Autos Contratados de Bahía Blanca, en alusión a una suerte de cuello de botella que se produce respecto de la prestación del servicio durante el horario nocturno, ya que la demanda está superando a la oferta.

En la ciudad circulan 550 autos con habilitación de la municipalidad local. De ese número, 498 son taxis y remises.

“La afectación es de alrededor del 10 % del total de las unidades que, por un motivo u otro, no están en la calle”, agregó.

Si bien las razones hay que buscarlas en la falta de repuestos automotores clave, en no contar aún con una tarifa diferenciada para la noche y por las consecuencias de la inseguridad, Moreno consideró a la pandemia del COVID-19 como un quiebre importante para este fenómeno.

“Fue una etapa determinante para la actividad en Bahía Blanca. De una ocupación del 100 % del caudal de viajes hasta ese marzo de 2020 (inicio del coronavirus), se llegó a un 25 % que sólo utilizaba un servicio que, en ese entonces, era esencial”, contó.

“Poco menos que habíamos desaparecido. Sólo trabajábamos en horarios determinados, ya que a partir de las 21 no andaba nadie. Eso llevó a que muchos taxistas y remiseros se alejaran, en especial aquellos que estaban en riesgo mayor de quedar expuestos a las consecuencias de un contagio. Como la crisis sanitaria se hizo tan larga, la flota de 550 vehículos habilitados empezó a caer”, añadió Moreno, en diálogo con La Nueva.

“Cuando la pandemia bajó la intensidad y el trabajo se incrementó, llegamos a los valores de hoy en cuanto a volúmenes de viajes, pero no en rendimiento, del 75 % del inicio de 2020”, explicó.

El directivo fue más explícito respecto del rendimiento. “Es lo que hoy más nos afecta por la cobertura de gastos. Un tema es trabajar con estabilidad y otro distinto es hacerlo con inflación”, aseguró.

“La inflación hace que el rendimiento de nuestro sector se vea muy afectado, ya que los costos suben y las tarifas siempre vienen de atrás. No se consiguen repuestos y hay muchos autos parados por eso, en especial los importados, que son mayoría en los servicios ejecutivos”, detalló.

“Mi padre, también taxista, me decía que de nada sirve hacer muchos viajes si no se tiene rendimiento. Hoy, comprar una cubierta o un repuesto puntual, que además tarda varios días porque no siempre hay en stock, afecta ese rendimiento y los costos finales. No es lo mismo trabajar 30/31 días al mes que hacerlo 20 o 25”, explicó.

“Cuando en la Cámara hacemos los estudios de costos esto queda expuesto en forma clara; la inflación nos pega muy fuerte”, comentó Moreno, antes de dar un ejemplo.

“Nos afectan los costos. Un tema es trabajar con estabilidad y otro distinto es hacerlo con inflación”, dijo Moreno.

“La inflación, desde que empezó la pandemia en marzo de 2020 hasta este 30 de junio, fue del 414 %. En aquel momento, un auto cero kilómetro, el que más utilizan los taxistas, valía 1.140.000 pesos; hoy cuesta $ 7 millones. Es decir, nuestra principal herramienta de trabajo aumentó más que la inflación: 510 %”, calculó.

Respecto de la cobertura para el horario nocturno, Moreno señaló que desde la entidad están trabajando en adecuar guardias para sumar unidades.

“Lo estamos analizando desde principios de año. Como se comprenderá, trabajar de noche es muy diferente respecto del día porque aparecen cuestiones como, por ejemplo, la inseguridad”, aseveró.

“En tal sentido hemos propuesto, como sucede en todas las ciudades del país y del mundo, la incorporación de un incentivo en la tarifa nocturna. Está siendo analizada por el Concejo Deliberante y entendemos que próximamente se aprobará”, contó.

“El proyecto contempla el horario de 0 a 6 de la mañana con un incremento del 20 % respecto de los valores normales. Es justo en el momento en que produce el cuello de botella de la demanda”, aclaró.

Actualmente, la bajada de bandera en la ciudad tiene un costo 380 pesos, en tanto que el valor de la ficha —cada 100 metros— es de $ 29.

“Hasta principios de este mayo estábamos con valores de noviembre del año pasado. Ahora, en julio, se hará otra actualización, y luego dos más: en septiembre y en diciembre. Como sea, hoy estamos un 24 % abajo”, describió Moreno.

Otro aspecto de mayor demanda en los horarios nocturnos se presenta de manera colateral: la sanción de la ley de alcohol cero al volante a partir de enero de este año y, por ende, las infracciones que devienen para los conductores detectados en los controles de alcoholemia.

“En realidad, el incremento por más servicios fue muy paulatino y lo comenzamos a apreciar recién a partir de marzo”, admitió Moreno.

“Desde enero, y a medida que la gente conoció la nueva disposición, fue tomando conciencia de que no podía conducir si había consumido alcohol. Y ahí empezó a pedir un taxi o un remise. Igual, este cambio se está produciendo en forma lenta”, expresó.

Más capacitación

El presidente de la Cámara de Taxis, Remises y Autos Contratados destacó, por otro lado, el trabajo que se realiza desde la entidad por más y mejores servicios.

“Hace un mes que estamos realizando capacitaciones para conductores, entre ellas sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP)”, dijo.

“También acordamos con el Juzgado de Faltas para realizar charlas sobre la interpretación del código de tránsito actual. La idea es poder evacuar nuestras dudas sobre el tema”, agregó Moreno.

“También estamos sumando distintas aplicaciones para hacer un servicio más sencillo y seguro. Ahí intentamos entender a la gente mayor, que está acostumbrada a llamar y que la atienda una persona y no una máquina. Pero con paciencia lo vamos a ir mejorando”, indicó.

“Nosotros siempre decimos que la única forma de competir es con un buen servicio para la gente; acá no sirve de nada quejarse”, comentó.

Sobre el mismo hilo, Moreno confirmó que uno de los servicios ejecutivos ya cuenta entre su flota con una unidad de prestación híbrida. Se adquirió 0km y hace tres meses que recorre las calles bahienses.

Respecto del número de autos habilitados en la ciudad, el directivo señaló que responde a las regulaciones municipales.

“En la ordenanza está escrito que cada 600 habitantes debe haber un auto de alquiler. La proporción hoy es adecuada; ni más ni menos”, sostuvo Moreno.

De acuerdo con el censo del año 2022, el número de habitantes de Bahía Blanca es de 335.190. Es decir, se requiere casi la misma cantidad de legajos actuales: 558.

“No hay choferes para trabajar de noche”

“En las horas pico de la nocturnidad existe mucha demanda y no alcanzan los coches, pero lo cierto es que sucede porque no se consiguen choferes para trabajar en ese horario”, dijo Roberto de Barrenechea, también integrante de la Cámara de Taxis, Remises y Autos Contratados bahiense.

“Tengo un auto parado desde hace seis meses porque no puedo conseguir un chofer. Es preocupante. Incluso, antes teníamos excelentes conductores, y aún quedan, pero los nuevos no son como los de antes”, añadió.

“¿Por qué pasa esto? Advierto que en otros rubros se encuentran con el mismo problema: no hay gente dispuesta y con ganas para trabajar. Esto no lo viví nunca”, aseguró.

También dijo De Barrenechea que la mayoría de las unidades posee un solo chofer. Y los que tienen dos o tres conductores a las 3 de la mañana se retiran.

“Parece que hay mucho movimiento, pero en realidad hay pocos coches para abastecer los pedidos de los clientes. Se hace un cuello de botella semejante a cuando llueve, cuando es difícil conseguir un auto”, explicó.

En otro tramo de la charla mantenida con este medio, De Barrenechea admitió que al chofer no le conviene quedarse a la noche porque, si bien hay una buena tarifa, no alcanza a cubrir las expectativas si sólo se concretan dos o tres viajes.

“¿Por la inseguridad? No necesariamente. Sí admito que la gente que se mueve de noche es diferente a quienes utilizan el servicio de día. Además, el tránsito se hace pesado y hasta hay calles cortadas, algo que en la nocturnidad no sucede; es todo más rápido”, aseguró.

El taxista coincidió en lo comentado por Moreno respecto del incremento del 20 % en la tarifa nocturna para el horario de 0 a 6.

“Ya la hemos pedido. Es otra forma de intentar conseguir más choferes”, indicó.

En relación a una mayor utilización del servicio como consecuencia de la sanción de la ley de alcohol cero al volante, De Barrenechea señaló que no advierte un cambio relevante.

“Hay conductor asignado y la mayoría lo resuelve de esa manera. Hasta ahora no apreciamos incrementos en ese sentido”, aseveró.

“¿Más movimiento en general en Bahía Blanca? No. Sólo en días viernes, sábados y domingos. No hay nada en la ciudad para que la gente ande de noche; está casi todo cerrado”, concluyó De Barrenechea.