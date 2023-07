Vero Lozano aclaró las versiones sobre la presencia de Wanda en su programa del lunes

Desde que se conoció la noticia que Wanda Nara estaba internada en el Sanatorio Los Arcos comenzaron las especulaciones sobre su estado de salud. Hasta el momento lo confirmado es que la empresaria se acercó al centro médico de la zona de Palermo el miércoles pasado a la noche y que quedó internada para realizarse algunos estudios médicos.

En ese momento, Wanda sentía fuertes dolores abdominales y recién al día siguiente recibió el alta médica, según había contado su papá, Andrés Nara, quien se había acercado al hospital en busca de noticias sobre el cuadro de salud de su hija. Cabe recordar que tanto Wanda como Zaira están distanciadas de su padre desde hace ya unos meses, por motivos que ninguno de los involucrados reveló hasta el momento.

En ese contexto, los rumores fueron en aumento, aunque no hubo ningún parte médico ni confirmación oficial de lo que le ocurre a la mediática. Así es que el viernes pasado sorprendió cuando Vero Lozano anunció desde su programa de Telefe que el próximo lunes la esposa de Mauro Icardi estaría en el estudio con ella. La conductora aprovechó para enviarle saludos y explayarse con unas palabras.

"Quería contarte que este lunes tenemos nota con Wanda Nara. Un diván hermoso con Wanda en el que vamos a hablar de todo", arrancó diciendo Lozano y agregó un comentario sobre el estado de salud de la conductora de "Masterchef". "Si bien sabemos que está atravesando momentos complejos en relación a su salud, elegimos ser discretos hasta que ella no hable al respecto", destacó la mujer del Corcho Rodríguez.

Tras esa confirmación, la periodista Pilar Smith contó desde su cuenta de Twitter que la entrevista entre Vero Lozano y Wanda Nara había sido grabada hacía ya dos semanas atrás. Entonces, durante este sábado fue la propia conductora de "Cortá por Lozano" quien se expresó en sus redes sociales.

A través de un corto pero contundente mensaje, Vero escribió: "Con respecto a la nota que emitiremos el lunes en el programa, con Wanda en el diván , es una nota que pautamos cuando yo fui a 'Masterchef' . Dicha nota la hicimos hace 10 días y saldrá al aire con autorización de Wanda". De ese modo, la presentadora dejó en claro que la conductora no estará en vivo en el ciclo que conduce por Telefe.

Si bien la salud de la mediática está rodeada de un profundo hermetismo tanto de sus familiares como de sus allegados más cercanos, en la noche del viernes su papá estuvo presente en el estudio de "Polémica en el bar". Desde allí, tuvo un fuerte cruce con Eliana Guercio y con Flavio Mendoza, quienes le pidieron que no fuera más a los programas de televisión y que se ocupe de estar cerca de su hija.

Sin embargo, Nara contó que su hija está atravesando un delicado cuadro de salud, pese a que también destacó que su hija menor Zaira le había pedido que no hablara de ella. "Hoy me enteré que estuvo en Fundaleu para seguir un tratamiento, o sea hay algo. En definitiva es una situación muy híper delicada que si ella quiere tomar cartas en el asunto y lo quiere expresar mañana, pasado o nunca es su decisión", aseguró.

En ese momento, el periodista Gabriel Schultz lo increpó: "¿Lo de Fundaleu dónde lo escuchaste?", mientras que la respuesta de Nara fue: "Hoy lo escuché, que estuvo un periodista en Fundaleu".

Más adelante el papá de Wanda mencionó que no iba a contar la charla que mantuvo con Zaira. "Hay cosas que voy a dejar en la intimidad y voy a respetar el tiempo que cada una determine", explicó.

"No se lo estás respetando, Andrés", lo interrumpió la vedette que no podía controlar las lágrimas. "Acabás de decir que está haciendo un tratamiento, vos no tenés que estar acá", agregó casi a dúo con Mendoza. "Sos el papá, sos el que más la tiene que cuidar. Vos sabés que a ellas les hace mal que estés en cualquier programa de televisión. No tenés que estar acá ni para hablar del clima", prosiguió Guercio visiblemente emocionada. (Teleshow)