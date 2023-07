Guido Pella: su gran vuelta al tenis, la paternidad, la relación con Bahía y mucho más

El paso del tiempo, la paternidad y las propias circunstancias de su carrera deportiva le permitieron al bahiense Guido Pella cambiar el enfoque de vida, tomándose las cosas con mayor calma y experimentando otro goce y disfrute.

Culminado su entrenamiento en la academia de Fabián Blengino, quien lo apadrinó cuando llegó a Buenos Aires con 14 años, Pella se brindó unos cuantos minutos a La Nueva., antes de continuar los entrenamientos y preparar su vuelta a Europa. Una mini gira sobre polvo de ladrillo lo espera...

Su grandiosa vuelta al tenis, su consecuente ascenso en el ranking, la continuidad de su carrera, su relación con el deporte, la paternidad, el rol de su hija en este nuevo proceso tenístico y la relación con la ciudad, fueron algunos de los muchos temas que Guido abordó esta tarde en Diario Deportivo.

“El ranking para mí no significa nada. Obviamente yo sabía que cuando volvía iba a ser difícil escalar, más en un deporte donde el ritmo de juego es todo, y verme en ese puesto (se encuentra 225º) es una satisfacción; más que nada por los pocos torneos que jugué, y porque esta ubicación ya me posiciona para las clasificaciones de los Grand Slams. Eso también quiere decir que estoy ganando buenos partidos y sumando ritmo. Pero no es algo que tenga en mi cabeza, hoy por hoy mi carrera va por un canal totalmente distinto”, reconoció Guido, de reciente gran paso por Wimbledon.

“No sé si me sorprende la vuelta en cuanto a resultados, sí me sorprende lo rápido que agarré nivel y lo cómodo que me fui sintiendo enfrentando a rivales de mucho mejor ranking que yo, logrando incluso ganarles a algunos. Y si no gané estuve ahí, lo que me fue marcando la pauta que estaba cerca de ese nivel y que podía ganar. Lo de Wimbledon me dio mucha confianza y me hizo sentir que puedo estar ahí”, destacó.

La llegada de Arianna

"Mi hija me hizo cambiar la perspectiva de vida, enseñandome que estaba equivocado en varias cosas. Especialmente en relación a las derrotas, que para mí eran lo peor del mundo. Ella me mostró que afuera del tenis hay una vida que es muy linda y espectacular, y que ella, no importa si yo gano o pierdo, estará afuerasiempre para abrazarme y jugar conmigo. Eso te ayuda a entrar a la cancha desde otro lugar, con otra perspectiva de la derrota y logrando disfrutar un poco más los partidos",.

"Si en el futuro quiere jugar, bienvenido. Tengo miedo que sea buena (risas). Ojalá sea mejor que yo y la rompa, el problema es que si es buena voy a tener que pasar denuevo lo que me llevó toda la vida, pero desde otro lugar. El camino al éxito está lleno de momentos malos, y el éxito, cuando lo alcanzas, es efímero. Pero eso lo va a decidir ella, no yo. Le daré las herramientas y opciones para que practique lo que quiera".

"Enterarme de la paternidad estando fuera del circuito me permitió prepararme, acompañar a Stephi (Demner) y vivir intensamente el nacimiento y los primeros meses. Ahí me di cuenta lo que es ser padre, que es difícil, porque siempre te van a sobrepasar situaciones, pero que es una ciencia hermosa. Ser padre es lo más hermoso del mundo, el amor de un hijo es espectacular".

La importancia de lo mental

"Cuando uno llega a cierto nivel, tan parejo, empiezan a jugar otras cosas y la cabeza tiene un rol fundamental. Y la gente no se tiene que olvidar que los jugadores somos seres humanos como ellos, que lo que hacemos distinto es practicar mejor un deporte y tener otra preparación, para simplemente sobrevivir a un deporte súper profesional".

"Pero somos humanos, nos equivocamos, tenemos miedo y hay veces que el laburo no lo podemos hacer bien, porque ese día no estamos bien o por lo que sea. Y muchas veces realmente la pasamos mal. Pero no pasa solamente en el tenis, en el fútbol es lo mismo, pero al ser grupal no quedás tan expuesto. Acá jugas mal y te perjudicas vos solo. Hay veces que al tenista la presión lo supera, pero eso hay que trabajarlo para superarlo, como lo hace cualquier persona en su vida cotidiana".

Su futuro

"Stefi me mostró el revuelo que se había armado por mi mensaje post Wimbledon y para mí fue algo normal. Nunca cambié mi pensamiento ni mi forma de ver el tenis. Siempre dije que mi plazo para finalizar el año era hasta el US Open, cuando termina mi ranking protegido. Y después se verá, de acuerdo al ranking, mis ganas y el físico. Pero nunca dije volverá a jugar tanta cantidad de tiempo".

"No sé qué pasará de acá a tres meses, dependerá de ese momento y un montón de circunstancias. El tiempo ya no juega a mi favor, por mi edad, y se hace cada vez más difícil por un montón de cosas, la lejanía, la familia y demás. Me encantaría seguir obviamente, pero solo quise rendirle tributo a Wimbledon. Y la realidad es que no sé si volveré, pero no quise dar a entender nada".

El vínculo con Bahía

“No saben la cantidad de años que me costó desprenderme de Bahía. La ciudad fue y es todo en mi vida; donde nací, tuve mis amigos, fui al colegio y donde aprendí a jugar al tenis. A Bahía le saqué todo el jugo del mundo, me permitió crecer de una manera increíble y siempre trato de volver por todo eso que significa”.

“Más allá que estoy radicado en Capital, Bahía siempre me va a llamar. Es una ciudad que me dio todo y soy muy agradecido de eso. Bahía siempre será mi ciudad y siempre volveré”.

