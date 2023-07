Benamo, junto a Colapinto: "Lo que pasó fue un momento inolvidable"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

Emociones intensas y muy a flor de piel. Así vivió el bahiense Lucas Benamo el pasado fin de semana en Silverstone, Inglaterra, siendo testigo presencial del gran acontecimiento deportivo gestado por el joven argentino Franco Colapinto.

El himno nacional de fondo en el mítico trazado inglés, con el piloto, aquel que vio nacer, crecer y desarrollarse, en el escalón más alto del podio, fue razón suficiente para dejar brotar las lágrimas.

“Fue un momento inolvidable, una emoción única. Más que nada porque sé lo que está viviendo Franco internamente y más porque venía de un fin de semana complicado en Austria. En ese nivel, son tan pocas carreras que necesitas resultados como esos para no perder la confianza y seguir enfocado”, nos contó desde Europa Benamo, ex piloto y actual coach deportivo.

Como acostumbra a hacer en los últimos años, al menos una vez en la temporada, Benamo acompañó a Colapinto en los últimos dos grandes premios de la Fórmula 3, telonera de la máxima, y nuevamente le dio suerte.

Como el año pasado en Imola, cuando logró su primer triunfo, Lucas presenció la brillante victoria de Franco el pasado sábado en la competencia Sprint; un resultado muy necesario y especial para la joven esperanza nacional.

“Justo se le dio en Silverstone, en la cuna de Williams, en ese momento que él tanto lo necesitaba y que también le vino muy bien políticamente. Fue una emoción muy grande presenciarlo. Ya había estado cuando ganó en Imola el año pasado”, recordó.

“Cada vez que comparto experiencias como estas es un placer, porque Franco es como un hermano para mí y me da orgullo como argentino ver dónde está y cómo lo está haciendo”, resaltó.

Integrante de la Academia de Jóvenes Talentos de la escudería Williams de Fórmula 1, Colapinto no solo tiene que lidiar con esa presión, sino que además debe responder a la exigencia indirecta de competir cada fin de semana ante la atenta mirada de la máxima.

“A ese nivel los chicos tienen una presión enorme; correr junto a la F1, en los mismos circuitos y con las academias observando, significa una presión tremenda. Y no es sencillo lidiar con todo eso siendo un chico joven”, contó Benamo.

“Su día a día no es fácil, ahora tiene seguidilla de carreras en Europa y prácticamente no vuelve a su casa. Pero tiene también la posibilidad de pertenecer a Williams y son cosas que le están pasando, que por ahí él no se da cuenta, que son espectaculares”, remarcó.

En cuanto a las chances de continuar progresando y escalando en la escalera de categorías, con el foco puesto en llegar a la Fórmula 1, Benamo fue claro.

“Franco tiene las condiciones, le ha ganado a pilotos que han llegado a la F1, pero hoy, además del talento, se necesita mucho presupuesto para seguir escalando. Le faltaría hacer una buena pretemporada, porque en este nivel no se puede regalar nada. Ojalá aparezca el apoyo necesario para ello”, expresó.

“Todos los pilotos de la FIA F3 están manejados por empresas que tienen contactos con la F1, con el objetivo de hacerlos crecer y que puedan llegar. Si bien lo hacen pocos, hay que dar el máximo y buscar los resultados para estar en condiciones. Después obviamente tienen que darse muchos otros factores”, aclaró.

