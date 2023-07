OVNI en la zona: fotografiaron tres extrañas luces en Patagones

Un vecino de Ascasubi fotografíó un Objeto Volador no Identificado en el Partido de Patagones y la imagen se hizo viral.

La foto fue tomada el pasado viernes a las 20 e la noche,por la cámara de un grupo de hombres, entre ellos, un vecino de Hilario Ascasubi, que se encontraba trabajando en la zona rural entre Igarzabal y Villalonga, en el partido de Patagones.

El hombre identificado apenas como Jorge compartió su experiencia por las redes sociales y mostró una foto donde se aprecian tres luces en forma triangular sobre el cielo.

Según contó Jorge, él y sus compañeros estaban cargando un camión y no se dieron cuenta de lo que pasaba en el cielo, ya que estaba oscureciendo y hacía frío.

Solo uno de ellos, que estaba más lejos, vio algo arriba de ellos y sacó una foto con su celular. Intentó llamarlos, pero no había señal. El objeto estuvo unos minutos y luego desapareció. Cuando pudo enviarles la foto, todos se sorprendieron al ver lo que había capturado.

"Nosotros no tenemos por qué mentir. Es algo que nos llamó mucho la atención, lástima que mis compañeros y yo no nos dimos cuenta. Estábamos terminando ya de cargar el camión, nos faltarían 300 bolsas y nos íbamos a casa. Y ni se nos dio por mirar tampoco, fue algo que no nos alumbró, solo se mantuvo ahí unos minutos así nos dijo el muchacho que nos sacó la foto. Él estaba como a 100 metros más lejos", contó en diálogo con Info Villarino.