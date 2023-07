Jorge Faggiano: "El partido de las glorias", los Estudiantes-Olimpo y la vez que enfrenó a Michael Jordan

"Es rememorar una época gloriosa para la gente de Bahía; es importante saber para dónde vamos y de dónde venimos", dijo Jorge Faggiano, uno de los grandes basquetbolístas surgidos de la ciudad (puntaltense de nacimiento y bahiense por adopción) y que estará en "El partido de las glorias", el viernes 21 en el Casanova.

Faggiano participó en el programa Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30, por La Nueva Play.

"Sacando la época amateur de oro de Bahía y después los finales de los '70 e inicios de los '80, el comienzo de la Liga fue muy bueno, una etapa más profesional", comparó.

Jorge tuvo la fortuna, por edad, de poder jugar en la época de Beto Cabrera y, también, de Manu Ginóbili, Pepe Sánchez y Alejandro Montecchia.

"Cuando terminó el torneo local del 83, en enero de 1984, con el último partido de Beto (Cabrera), me fui a jugar a Independiente el torneo de Capital, porque en ese momento era el único jugador de la Selección que jugaba en el interior", recordó.

"Me fui a estudiar kinesiología y ya era profesor de educación física. A los 3 o 4 meses surgió lo de la Liga y me volví, aunque los primeros años daba clases en la escuela y también jugaba en la Liga", rememoró.

"Fue una transición -agregó-. Empecé jugando de pivote y terminé jugando de afuera; no era tirador, pero empecé a tirar un poquito mejor, no picaba bien, pero empecé a picar mejor, entonces, hacía un poquito de todo, nada excelente; lo mejor era la defensa".

También, más allá de estar cien por ciento identificado con Estudiantes, jugó por Olimpo la temporada '90-91.

"Fue una decisión un poco complicada de tomar. En realidad, me había ido afuera, estaba en Comodoro y ya había nacido Lucas, mi señora estaba embarazada de Isabella y me llamó Tite (Boismené). Coincidimos con Severini, Navallo y Pettorosso, entonces estaban más repartidos los insultos, je, je. Justo esa temporada Estudiantes armó un equipazo y no me había convocado. Al final no fue tan grave como imaginaba", admitió.

Con la camiseta de Argentina se dio el gusto de defender, un ratito, a Michael Jordan.

