“No traicioné a nadie, me fui de Sansinena para ir a jugar a otro nivel”

“Siento que no traicioné a nadie, me surgió una propuesta en una categoría superior, lo hablé con el cuerpo técnico y mis compañeros y me voy con la consciencia tranquila de haber dejado todo de mi por el bien de Sansinena”.

Aunque seguramente existen otros detalles que yo al menos desconozco, la explicación de Patricio Moyano, que hace una semana, de manera imprevista y sorpresiva abandonó el plantel del albirrojo cerrense, suena convincente.

El zurdo, que en la actual temporada --del Federal A-- disputó 14 encuentros y marcó 3 goles (dos a Sol de Mayo y uno a Círculo Deportivo) en la escuadra conducida por Sebastián Polla, se sumó rápidamente a Defensores de Belgrano, equipo que orienta técnicamente el ex Olimpo Carlos Mayor.

Lo hizo fuera de térmico, cuando el libro de pases ya había cerrado, pero “Pato”, que el próximo 4 de julio cumplirá 20 años, explicó el único motivo por el cual se pudo incorporar al rojinegro de Núñez, que participa en la Primera Nacional.

“El sábado, después de que le ganamos 3-0 a Liniers (en Cerri), me llamó Mayor para consultarme si podía ir porque se había liberado un cupo con el retiro de Mauro Fórmica; lo pensé bien, me di cuenta que era muy conveniente para mi crecimiento profesional y le dije que si al otro día, después de hablar con la gente de Sansinena”, contó el carrilero o extremo nacido en El Perdido y con pasado en las menores olimpienses de AFA.

El “Gato” Fórmica dejó la actividad oficial a los 35 años por una cuestión “emocional”, aunque “también por lo físico”, según le expresó a los medios el exquisito volante rosarino.

En realidad, el 10 surgido en las inferiores de Newell's sufre una lesión crónica en su rodilla izquierda que le impide continuar jugando de manera profesional, y el tiempo que le implicaría una operación y una posterior rehabilitación (según el Departamento de Medicina Deportiva de la AFA, más de cuatro meses hasta la recuperación total) encaja en el mínimo permitido por el reglamento para que el club que tiene contratado al jugador pueda buscar un reemplazante, como en este caso hizo Defensores con Moyano.

“En Sansinena no tenía contrato, mi llegada la había convenido Camioneros, dueño de mi pase, pero yo con la entidad de Cerri no había firmado nada. Eso le posibilitó a mi representante (Facundo Parisi) negociar libremente con Defensores”, señaló Patricio, quien se suma al “Dragón” hasta diciembre de 2024.

“Además de Mayor, que me conocía por haberme enfrentado, el que más referencias tenía de mi es el Profe Maxi Lafitte, quien es parte del cuerpo técnico”, reconoció quien de pibito tuvo pruebas en Lanús y Defensa y Justicia.

--¿En qué momento futbolístico te encontrás?

--En Sansinena estaba en mi mejor momento, me sentía pleno física y mentalmente, las dos cualidades más relevantes para rendir futbolísticamente. Me dio cierta tristeza dejar un grupo humano fantástico, hubiese preferido irme a fin de año, con el objetivo de haber jugado los playoffs del Federal A.

“Aunque las oportunidades surgen sin que las esperes, y no quería que me pase como hace dos años, cuando apareció la chance de pasar a Deportivo Maipú y por una cosa u otra no se dio mi salida de Camioneros”.

--En Sansinena, pese a que no quedaron muy conformes con la determinación que tomaste, nadie se manifestó públicamente en contra tuya. ¿Existía, de tu parte, la posibilidad de “escape” en caso de que surja una propuesta de una divisional superior?

--Al menos yo nunca le había avisado a Dámaso Larraburu (encargado de manejar el fútbol de la institución de Cerri en el Federal A) que si surgía una oferta mejorada en lo económico o de otro nivel, me iba a ir.

“Cuando hablé con el cuerpo técnico y el plantel todos lo tomaron a bien y me desearon lo mejor. Seba (Polla) y Reca (Pablo Recalde, ayudante de campo) se portaron de diez conmigo, el trato de ellos y el respaldo que me dieron es lo que más me enorgullece, y ellos lo saben”.

--Por vos Sansinena no puede traer a nadie, ¿sabías?

--Sí, lo sé, pero te repito, no traicioné a nadie, lo hablé con quien lo tenía que hablar y no me pusieron trabas. Varios de mis compañeros, incluso, me manifestaron que ellos hubiesen actuado de la misma manera; cuando pasa el tren hay que subirse y eso es lo que hice yo.

“Distinto hubiese sido si iba a un equipo del Federal A, ahí si te digo que no tomaba la decisión. En Sansinena estaba cómodo, con el grupo, con la campaña, con el esfuerzo que estábamos haciendo por permanecer entre los cuatro de arriba de la Zona”.

--En una nota anterior habías afirmado que Sansinena te marcó. Estuviste un semestre, ¿para tanto?

--Es así, por la calidad de su gente, por la humildad con la que encaran cada proyecto en el Federal A, por el corazón que le ponen a todo. Es una gran familia, ojalá algún día pueda volver. Me hubiese gustado clasificar y ver hasta donde podíamos llegar, no teníamos mal equipo ni en el Grupo nos sentimos menos que nadie.

--Llevás unos días entrenado en Defensores, ¿es otro mundo?

--Es un club ordenado, muy profesional. El torneo pasado llegó a semifinales por el ascenso (perdió con Instituto) y hay un gran entusiasmo pese a que en la tabla se encuentra lejos de ingresar al Reducido. Es un cambio positivo, lo tomo así, es mi primera experiencia en la categoría y estoy dispuesto a aprovecharla.