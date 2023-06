Sansinena suma y va: "De a poco vamos dando de que hablar, tenemos que seguir con la misma humildad"

Con el arquero Iván Chaves como figura, Sansinena sumó ayer un punto importante en su visita a Villa Mitre, por la fecha 18 del Torneo Federal A.

"Fue un partido recontra difícil y súper chivo, por suerte lo pudimos sacar adelante igual. Pudimos sumar otro punto y seguimos con la valla en cero, que para nosotros es muy importante", reconoció el golero albirrojo.

Para lograr el 0 a 0 final, fue clave su intervención a lo largo de la noche, pero sobre todo a los 14 minutos del complemento. Cuando le contuvo un penal a Martín Peralta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Sinceramente creo que no fue penal. El árbitro (Leopoldo Gorosito, quien reemplazó a Fernando Marcos, lesionado) y el línea (Emiliano Bustos) me dicen que vieron lo mismo: una mano. Para mí le da en el pecho, pero si ellos vieron eso nosotros no somos quiénes para retrucarlo. Traté de sacar a mis compañeros de arriba de él porque el árbitro no va a volver atrás algo que ya cobró, así que hay que dejarlo que cobre tranquilo", reconoció Chaves.

La protesta de los jugadores ante Leopoldo Gorosito, tras el penal cobrado.

"Ya cuando estaba por patear el penal vinieron de afuera y me tiraron una datita y me ayudó para poder resolverlo", agregó el "1" de 24 años, oriundo de Crespo (Entre Ríos) y quien llegó desde Patronato de Paraná.

-¿Quién te tiró data?

-Me vino a decir algo un compañero (Rojas), fue mandado por el cuerpo técnico.

-¿Te dijeron que lo pateaba ahí?

-Ja, ja, no voy a dar tantos detalles, pero los chicos están en todo y me dieron una gran mano. Siempre de afuera hacia adentro nos ayudamos y esa es la identidad de este equipo. Los de afuera están metidos y tirando para el mismo lado y eso se nota dentro de la cancha también.

-¿Sabían que en algún momento iban a tener que aguantar el embate de Villa Mitre?

-Sí, al ser su cancha tienen muchos más automatizado el juego. La velocidad de pelota que manejan estos muchachos es increíble y por momentos nos complicaron un montón. Pero en el mediocampo se hicieron algunos ajustes, en el segundo tiempo sabíamos bien lo que teníamos que hacer y gracias a Dios se nos dio para seguir sumando puntos y con la valla en cero.

-Fuiste la figura y atajando un penal, ¿qué significa desde lo personal?

-Estoy muy contento porque hacía años que no atajaba un penal y también porque se dio en esta cancha, con este ambiente y con este grupo que merece seguir sumando. Es una alegría enorme para mí.

Firme arriba, Iván Chaves se queda con el centro.

Con el empate de ayer, Sansinena estiró a tres partidos su invicto: con dos triunfos y esta igualdad, siempre sin recibir goles.

El Tripero continúa en la tercera colocación, ahora con 24 puntos, al igual que Santamarina de Tandil, su próximo rival y que llega en alza.

Gracias, para decirle Chaves a su compañero.

"Lo nuestro es semana a semana, partido a partido, paso a paso, pero siempre enfocados en tratar de terminar entre los cuatro y lo más arriba posible. Cuando uno ve como se armó el grupo y como comenzó todo este año por ahí no se esperaba tanto de Sansinena pero nosotros de a poquito de a poquito vamos dando de que hablar. Tenemos que seguir con la misma humildad que tenemos desde el primer día", cerró Chaves.