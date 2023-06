Villa Mitre y Sansinena quedaron "a mano" en El Fortín

Villa Mitre y Sansinena igualaron 0 a 0 esta noche en El Fortín, en el duelo de equipos liguistas correspondiente a la fecha 18 del Torneo Federal A.

En un partido que tuvo al dueño de casa como dominador, la visita fue ordenado y voluntarioso para cumplir a rajatabla la faceta defensiva y llevarse un punto importante de Maipú y Necochea.

Además, Iván Chaves, la figura del juego, se convirtió en héroe al taparle un penal a Peralta, para que el cero domine la fría noche bahiense.

Desde el comienzo el tricolor fue el que más propuso, se adueñó del terreno, jugó con sus líneas bien altas y dominó la pelota.

Enfrente, el Tripero esperó ordenado, en bloque y con rigor físico. Apostando a dos líneas de cuatro bien marcadas cuando defendía, con Caravaca como rueda de auxilio entre los defensores y los volantes y sólo Hermann como punta de lanza arriba.

Con esos planteos, la Villa fue protagonista y aunque le costó ser claro en los metros finales, fue le único de los dos que generó chances de peligro.

Con un par de pelotas paradas y un remate débil de afuera de Olinick, comenzó a inquietar a Chaves.

Apoyado en su intensidad, la Villa fue más peligroso cuando robó con Sansinena saliendo o cuando recuperó más bajo y pudo ser directo con Jara –que recibió más de una falta- pivoteando, algo que se repitió a menudo en el primer tiempo, ya que el albirrojo forzó a que los delanteros locales jueguen de espaldas y poco y nada de frente, donde muestran su velocidad y mejores características.

Como si fuera una pelea de boxeo, el local tomó el centro del ring y fue el que más tiró, aunque encontró un rival bien parado y que soportó lo poco que recibió, mientras apostaba a una mano que le de el KO a favor.

En el complemento el trámite y las posturas no cambiaron e incluso se intensificaron, aunque con dos equipos más abiertos, menos ordenados y dejando más espacios.

A los 14 minutos llegó la polémica y jugada más clara de la noche, luego de que Leopoldo Gorosito (reemplazó al juez principal Fernando Marcos, lesionado), cobrara penal por mano de Robles, que pareció afuera del área.

Peralta se hizo cargo de la pena máxima y Chaves le adivinó el remate, algo anunciado, para que todo siguiera igual en El Fortín.

Tras esa chance y con el correr de los minutos, Villa Mitre fue arrinconando cada vez más atrás a Sansinena, aunque mayormente en base de empuje e individualidades que por juego y asociaciones.

Si bien el tricolor siguió buscando hasta el final y tuvo dos buenas oportunidades con un cabezazo de Peralta y otro de Dauwalder, más un remate de Maxi López que sacó bien el arquero albirrojo, nunca logró ser lo suficientemente eficaz para romper el cero y quedarse con la victoria.

Por eso y por la buena noche de Chaves, Villa Mitre y Sansinena quedaron a mano en El Fortín.

Cambio, juez

Por un problema en su rodilla que lo afectó antes del partido, Fernando Marcos no pudo ser el juez principal del partido de esta noche, tal como estaba previsto.

Su lugar lo ocupó Leopoldo Gorosito y el puntaltense ofició de cuarto, intercambiándose los roles estipulados en la previa.

La síntesis

Villa Mitre 0



Moyano 5



Dauwalder 5

Manchafico (c) 5

Hertel 5

Formigo 5



Tapia 5

E. González 6

Olinick 5

M. López 6



Jara 5

Tunessi 5



DT. Carlos Mungo



Sansinena 0



Chaves 8



Santángelo 5

A. Herrera 6

Wiechniak 5

Vitale (c) 5



Caravaca 6



Aguirre 5

Mera 5

Robles 5

Bowen 5



Hermann 5



DT. Sebastián Polla



PT. No hubo incidencias.

ST. Chaves (S) le atajó un penal a Peralta (VM), a los 14 minutos.



Amonestados. No hubo en Villa Mitre; Caravaca (14m.), Wiechniak (27m.) y Robles (59m.), en Sansinena.



Cambios. 45m. Peralta (4) por Tunessi, 72m. Cuenca por Jara y 84m. Gorgerino por Formigo, en Villa Mitre; 60m. Grippaudo por Bowen, 72m. Romero por Mera y Agüero por Aguirre, 78m. Piro y M. Núñez por Robles y Hermann, en Sansinena.



Árbitro. Leopoldo Gorosito (5).



Cancha. Villa Mitre (buena).