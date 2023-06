El pibe de Liniers: de cubrir la noche de Buenos Aires, a estar en los premios The Best

De paso por nuestra ciudad, bajando un cambio y oxigenándose de Buenos Aires, el bahiense Nicolás Bettio, periodista y productor que trabaja en TyC Sports, estuvo como invitado en Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30 por La Nueva Play.

Jugó en Liniers hasta los 15 años y cuando se puso un poco serio, como no le gustaba entrenar, dejó de lado. Poco después, según contó, empezó a sentirle el gustito al periodismo.

Lleva 14 años viviendo en Buenos Aires y 11 trabajando en TyC.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Empecé laburando a la medianoche, con Diego Díaz de conductor, en un magazine de TyC Sports, nada que ver con el deporte. Mis primeras salidas laborales eran a eventos de teatro, no iba a la cancha. Igual estaba buenísimo, eran las luces, todo nuevo", recordó.

"A Maradona -agregó- lo conocí porque fue a ver una obra de la hija".

En sus inicios estuvo delante de cámara y ya después se dedicó a la producción.

"Es lo que más me gusta", aseguró.

"Nuestro trabajo es darle las herramientas al conductor para que se luzca. Cuando tuve la primera entrevista respondí a todo que sí y cuando llegué a casa me planteé: me parece que no sé nada, je", contó.

Uno de los programas que condujo fue Sin Nombre, que empezó siendo De Rabona. Él explicó por qué tuvieron que cambiar.

"Recuerdo el programa Sin Nombre, que comenzó llamándose De Rabona, y a raíz de un juicio que iniciaron desde una radio de Mercedes, por considerar que habían copiado el nombre, tuvieron que cambiarlo y ahí surgió Sin Nombre", detalló.

Lo más impactante que hizo fue la cobertura para los premios The Best, con los campeones del mundo.

"Cuando me llamaron no sabía qué hacer, caminaba por mi casa... Fui con Gastón Edul; fue una locura", admitió.

"Estuvimos en 10 ciudades de Europa y no caía, porque era viajar en avión, en tren, pasar de lo de De Paul, a lo de Dibu Martínez, Alexis Mac Allister y terminamos en lo de Lautaro, en Inter. Apenas volví se jugó el partido Argentina-Panamá y fue como cerrar un ciclo hermoso", reconoció.

Actualmente Nicolás trabaja en lo que denominan la primera mañana de TyC Sports, de 7 a 9, programa que conduce Pablo Lamédica y, de 10 a 12 se ocupa del noticiero que conduce Marcelo Palacios con Majo y el Tanque Rinaldi.

Mirá el programa completo: