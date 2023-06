El mejor promedio fue para un Licenciado en Economía

Un flamante Licenciado en Economía se convirtió en el egresado más destacado de la 384ª Colación de Grados que la Universidad Nacional del Sur.

Juan Francisco Pretz Viñao obtuvo 9,53 puntos de promedio en sus calificaciones a lo largo de su desempeño en la casa de Altos Estudios.

La entrega de diplomas tuvo lugar en tres turnos en el Aula Manga de avenida Colón 80 y fue presidida por la vicerrectora, doctora Andrea Castellano.

Recibieron sus distinciones alrededor de 150 nuevos profesionales.

Los alumnos egresados pertenecen a las carreras de Agronomía, Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Derecho y Química, Ciencias de la Administración, Ciencias de la Educación, Economía, Geología e Ingeniería, Biología, Bioquímica y Farmacia; Física, Geografía y Turismo, Humanidades, Ingeniería Eléctrica y Computadoras, Ingeniería Química y Matemática.

Las palabras alusivas correspondieron a autoridades de Química, Economía y Geografía y Turismo; y a alumnos de Economía, Ciencias Ambientales y Geofísica.

El listado completo de egresados es el siguiente:

Doctor en Agronomía: Luciano Zubiaga.

Doctor en Química: Marilyn Evelina Graziano Mayer.

Especialista en Derecho Empresario: Romina Claudia Depaoli y Melina Schwab.

Especialista en Derecho Penal: Pía Monserrat Castro.

Ingeniero Agrónomo: Joaquín Alonzi, Florencia Camila Bories, Lola Distefano, Ivana Rosa Giagante, Andrés Hernandorena, Bárbara Iturain, Eugenia Sabrina Mendoza, Analía Marisel Rifai, Federico Scheopf y Natalia Belén Suárez.

Licenciado en Enfermería: Karina Belén Fernández.

Técnico Universitario en Acompañamiento Terapéutico: José Luis Aguilera, Milagros María Belén Ales, Sonia Andrea Argiroffi, Marianela Rosa Arévalo, Paula Lucía Astesiano, Noelia Maricel Carrasco, Marcos Alexander Cisternas García, Cristina Ailín Delechuk, Valentín Fontana.

Mariángeles Galeano, Cinthia Marina Jerez, Ines Manquilef, Lucía Nancy Martínez, Gabriela Stefanía Navarrete Ruiz, Rocío Milagros Palma, Ana Lucía Rossi, Fabiana Mercedes Vaca Torres y Erika Aylen Zarate.

Licenciado en Ciencias de la Computación: Martín Nahuel Quijano y Néstor Luciano Quiruga.

Abogado: Johana Hartung, Juan Ignacio Hitce Ferreyra, Manuela Matos, Martín Ignacio Mercado, Johanna Hilen Peñas, Andrés Rodríguez y Belén Ruiz.

Licenciado en Seguridad Pública: Flavia Silvia Haydee Matz.

Licenciado en Ciencias Ambientales: María Agustina Neyertz y Florencia Belén Rial.

Licenciado en Química: Santiago Rubén Lazarte.

Técnico Químico Universitario: Brisa Anahí Budareto.

Doctor en Ciencias de la Administración: Lilia José Corzo.

Magister en Economía Agraria y Administración Rural: Emiliano Exequiel Borean.

Especialista en Economía y Gestión de los Servicios de Salud: Diego Ruben Carletti, Leonora Esmeralda Duarte Sotelo y Ernesto Matías Murias.

Especialista en Gestión de la Calidad: Anabel Elizabeth Barú González.

Contador Público: María Sol Baglioni, Nicolás Barrios, Carolina Celaya, María Florencia Comas Mazoué, Victoria Sofía Del Barrio, Patricia Raquel Dumrauf, María Victoria Ferrando, Sofía Galduroz.

Micaela Magalí Goicochea, Anahí Gómez, Antonela Insua, Nicolás Ludueña, María Paula Lux, Leonela Yamila Meier, Agustín Mortier, Facundo Rodríguez, Facundo Ezequiel Schlaps, Zoraida Torrejón Gonzales y Gabriela Marina Villamayor Pereyra.

Licenciado en Administración: Kevin Ariel Krenz.

Profesor de Educación Inicial: Florencia Porras Iglesias y Sofía Antonella Romero

Profesor de Educación Primaria: Georgina Camila Milenati.

Licenciado en Economía: Alexia Noel López, Joaquín Morón, Juan Francisco Pretz Viñao y Fabricio Stefanelli.

Técnico Universitario en Medio Ambiente: Melisa Soledad Sánchez.

Ingeniero Agrimensor: Florencia Soledad Schap.

Ingeniero Civil: Federico Ernesto Badaracco, Carolina Katya Haberkorn y Rocío Daniela Iglesias.

Ingeniero Industrial: Abril Acosta, Manuel Alejandro Espinosa, Santiago Galo Fernández Polidoro, María Paula Foresi, Gonzalo Sebastián González, Mohamed Alexis Oyarzo Hosni, María Agustina Ricciardi y Lara Uranga.

Doctor en Biología: María Victoria Brizio y Pedro Matías Carriere.

Doctor en Matemática: Juan Manuel Arriola y Mauro Natale.

Bioquímico: Alejandra Belén Acosta, Jaqueline Jesica Alegria, Lucía Argañin, Mariel Bonjour, Emilia Giorgi, Valeria Karina Nario, Aymará María Soledad Reynaldo Abarzúa, Elida Daniela Verónica Urbano, Marianela Varela y Nicolás Hugo Zugasti.

Farmacéutico: María Roberta Palacios Bongiovanni, Leonardo Nicolás Ramírez Méndez y Eugenia Anahí Weiman.

Licenciado en Ciencias Biológicas: Maite Allegue, Estefanía Sol Alvarez González, María Paula Monzón, Martín Raúl Quevedo, María Lina Rinaldi García, Rubén David Rodríguez Rendas, Andrea Paola Schechtel y Agustín Gabriel Álvarez.

Licenciado en Física: Mauro Patrignani.

Licenciado en Geofísica: Marcos Hernán Muzi y Lucía Pini.

Licenciado en Optica y Contactología: Delfina Damelio Recarte.

Licenciado en Oceanografía: Agustina Roth.

Profesor en Geografía: Tamara Boscardín, Analía Soledad Cayuqueo, Gabriela Analía Pérez, Ana Laura Ramos Lopetegui, Florencia Belén Romagnoli y Brisa Anahí Schreiber.

Profesor en Filosofía: Magalí Scheffer.

Profesor en Historia: Tomás Ipucha y Exequiel Lago.

Técnico Universitario en Sistemas Electrónicos Industriales Inteligentes: Gerardo Gabriel Afonso.

Ingeniero Químico: Santiago Raúl Bevacqua, Agustina Castro y Kevin Farid Retrive Favarolo.

Ingeniero en Alimentos: Aimé Argimón.

Profesor en Matemática: Fernando Ignacio Díaz, Juan Cruz Ftulis, Agustina Eileen Navarro y Melisa Gisel Wiedemann.

"Un sueño que parecía lejano"

El discurso del mejor promedio de la Colación de Grados, Juan Francisco Pretz Viñao.

En primer lugar, es un honor para mí poder dirigirme a ustedes en este día tan especial, tanto para nosotros como para nuestros familiares y amigos; y deseo que todos nos podamos sentir identificados de alguna u otra manera con estas palabras. Principalmente porque este momento representa el logro de un sueño; un sueño que parecía muy lejano cuando comenzamos nuestros estudios, cargados de una infinidad de nervios, dudas y temores.

Si me permiten ser autorreferente por un instante, cuando llegué a Bahía Blanca desde Darregueira, mi pueblo natal y por el cual siento un profundo cariño, confieso que sentía nervios incluso al cruzar una calle. La vida universitaria representaba un enorme desafío en términos de autonomía, responsabilidad individual y salida de la zona de confort.

Sin embargo, los días de cursada comenzaron, establecimos nuevas rutinas y amistades y esto, tarde o temprano, nos ayudó a ganar confianza en nosotros mismos, disminuyendo los temores y las dudas. De más está decir que este proceso, que parece tan sencillo al comentarlo aquí, no ocurrió de la noche a la mañana ni fue un logro meramente individual, sino que encuentro al menos dos causas que lo impulsaron dignas de ser señaladas, las que estimo serán compartidas por mis compañeros aquí presentes.

Una de ellas es la excelente calidad de la Universidad Nacional del Sur. Calidad que no se limita únicamente a contar con planes de estudios modernos y actualizados, una tecnología educativa de gran nivel que la dota de una enorme flexibilidad y espacios adecuados para alcanzar nuestro máximo potencial académico, como la biblioteca, las diferentes salas de lecturas y, para aquellos que no somos muy amigos de la cocina, el querido Comedor Universitario. Me refiero, además, a que desde el primer día en el que pisamos sus aulas, pasillos y demás edificios, nos sentimos integrados y escuchados, y percibimos la calidad humana de cada una de las personas que forman parte de ella. Por lo tanto, me siento un privilegiado por la educación recibida, me encuentro profundamente agradecido y espero poder retribuirla en el futuro de algún modo.

El segundo motivo también merece un párrafo aparte. Como todos sabemos, en cada uno de los títulos solo aparecerán nuestros nombres. Sin embargo, esto oculta un hecho fundamental: nuestros nombres no se encontrarían allí si no fuera por el apoyo incondicional de innumerables personas: desde nuestros padres y hermanos, quienes nos brindaron sostén emocional y, en mi caso particular, sostén económico por el cual me siento, nuevamente, privilegiado; los abuelos, quienes encendieron una vela en cada examen e hicieron fuerzas a la distancia de todas las maneras posibles; los amigos y compañeros, con quienes compartimos incontables horas de risas, lágrimas, tardes de estudios y demás actividades que nos ayudaron a despejar la mente. A todos ellos, solo puedo expresar palabras de agradecimiento y deseo que sepan que este título también fue posible gracias a su apoyo.

Para finalizar, quiero saludar a mis compañeros graduados en este día, reconociendo el esfuerzo, la entrega y la dedicación a lo largo de los años recorridos. Soy consciente de que el camino no ha sido sencillo: las incertidumbres, las distancias, las tristezas, los días de ansiedad y las dificultades económicas y laborales se hicieron presentes más de una vez. Sin embargo, los esfuerzos dieron sus frutos, por lo que quiero felicitarlos y desearles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que acaba de comenzar; la cual debe ser transitada poniendo en práctica no solo los conocimientos adquiridos, sino también los valores que caracterizan a la Universidad Nacional del Sur: el respeto, la empatía, la honestidad, la humildad, la búsqueda de la verdad y el compromiso con la democracia. Porque ser buenos profesionales va más allá de poseer los saberes necesarios; implica, al mismo tiempo, ser ciudadanos honrados. Aspiremos a serlo y estaremos contribuyendo positivamente en nuestra sociedad.

Muchas gracias y mis felicitaciones nuevamente para todos.

"La familia y los amigos fueron nuestro sostén en la vida universitaria"

Palabras de bienvenida de Lucía Pini, licenciada en Geofísica.

Me honra y alegra, poder expresarles mis sentimientos a través de estas palabras de bienvenida en nombre de mis compañeros de graduación.

Cuando comenzamos a transitar pasillos, aulas y distintos espacios de la Universidad, iniciamos un camino de formación académica y personal. Cada uno lo vivió de manera diferente, venció dificultades y desafíos para que hoy finalmente, podamos compartir la felicidad de haber logrado aquel objetivo que nos propusimos cuando ingresamos a nuestra querida Universidad Nacional del Sur. Es por esto que agradezco a los profesores que con sus enseñanzas y conocimientos compartidos, lograron impulsar lo mejor de cada uno de nosotros.

Aquí nos encontramos con nuevos compañeros que se transformaron en amigos y dejaron su impronta en nosotros por el simple hecho de habernos conocido y haber compartido horas de estudio, de mates y de risas. Con ellos, nuestro crecimiento universitario fue más llevadero, ameno y posible.

Quiero contarles mi experiencia vivida en el departamento de Física. Un departamento que, tal vez al ser de pocos alumnos, permitió conocernos de una manera familiar, con gran sentido de compañerismo. Siempre dispuestos a ayudar, aconsejar y compartir la experiencia de las materias con aquel que aún no la había cursado. Gracias a todos ellos.

Es fundamental mencionar el apoyo de nuestra familia, que en muchos casos se encuentra a varios kilómetros de distancia, pero cerca a la hora de contenernos, escucharnos e incentivarnos a seguir. La familia y los amigos fueron nuestro sostén en la vida universitaria, las primeras personas con las que compartimos nuestros logros y también a los que recurrimos cuando un resultado no se dio como esperábamos. ¡A ellos muchas gracias!

Finalmente quiero agradecer a la Universidad Pública que otorga a todos el enorme privilegio de formarse como profesionales, brindando las herramientas necesarias para la vida laboral. En este contexto, retornar a la comunidad esas herramientas con las que nos formamos, es nuestro deber, sin descuidar valores como la ética, la responsabilidad y el compromiso en nuestra profesión.

Nos esperan nuevos retos, nuevos caminos y posibilidades para seguir alcanzando y cumpliendo los objetivos que nos propongamos. Hoy nos llena de alegría ser graduados de la Universidad Nacional del Sur sabiendo que todo lo obtenido fue con pasión, constancia y amor a la profesión que elegimos.

¡Felicitaciones graduados y muchos éxitos en esta nueva etapa!

"Depositamos nuestras expectativas de una sociedad más justa en ustedes"

Discurso de la decana de Geografía y Turismo, magíster Cecilia Rodríguez.

Quiero comenzar expresando mi más sincera felicitación a graduadas y graduados que hoy culminan su etapa de formación académica y se preparan para emprender nuevos desafíos.

Éste es el acto más importante de la Universidad la entrega de Títulos, que se constituye en la síntesis de un enorme esfuerzo colectivo… y hago hincapié en el hecho de que este logro alcanzado por ustedes es colectivo, porque para llegar a esta instancia, fue necesario el esfuerzo principalmente de cada graduado y graduada, pero además de docentes que han dedicado su esfuerzo (apoyados en su vocación) en transmitir conocimiento y valores, de no docentes que acompañan con su labor a sostener la Universidad, de sus compañeros y compañeras, que seguramente han facilitado, en parte, el tránsito y la adquisición de conocimiento, de la sociedad que con sus impuestos sostiene a la Universidad Pública y Gratuita y muy pero muy especialmente a sus familias que con la contención y el acompañamiento (y sufrimiento también, ¿por qué no?), a lo largo de la carrera han permitido que ustedes hoy tengan este acto no sólo de entrega de un Título, sino también de reconocimiento a tanto esfuerzo, dedicación, compromiso, perseverancia, convicciones y esperanzas puestas en conseguir la meta y tener entonces, a partir del día de hoy, nuevos horizontes y nuevas perspectivas de vida.

En estos difíciles años de recorrido académico (pandemia de por medio), han aprendido a pensar críticamente, a resolver problemas, a trabajar en equipo y a adaptarse a los cambios constantes que caracterizan al mundo actual. Lo lograron, demostraron compromiso, vocación, capacidad de respuesta, capacidad de adaptación, capacidades que probablemente no sabían que tenían. Pero lo lograron.

Esas habilidades y competencias que han desarrollado los preparó de modo acelerado para enfrentarse a un mundo laboral mucho más complejo que el universitario, con más variables en juego que mayoritariamente son desconocidas. Aprendieron a ser flexibles ante escenarios diversos, adversos y desconocidos; ese es un capital que también se llevan del paso por la Universidad.

Pero más allá de los conocimientos técnicos, esperamos que hayan cultivado también valores como la ética, la responsabilidad social y el compromiso con el bienestar de la comunidad. Ahora son profesionales, son graduados universitarios. Ello les asigna otra función social, que deben asumir con responsabilidad y convicción.

Un título universitario garantiza que la persona que lo posee es idónea y calificada para determinadas funciones. Garantiza que una comunidad educativa de excelencia, como la nuestra, ha reconocido a un digno portador de conocimiento. Garantiza que posee el empeño necesario para conseguir la meta, aun atravesando –como habrán hecho muchos de ustedes-, situaciones adversas.

Por ello, cada día, en cada instancia del ejercicio de sus actos profesionales, deben manejarse con rectitud profesional e integridad moral, al servicio de valores éticos y solidarios. Sólo así estarán defendiendo los principios y la existencia de la universidad pública y gratuita.

Se insertarán laboralmente en un mundo cambiante, altamente competitivo e inestable. Pero a su vez, un mundo con innumerables oportunidades para proyectarse profesionalmente, dando eficaz respuesta a los desafíos que estos tiempos plantean, con las luces y sombras de una realidad a la vez desafiante y atrapante.

Se llevan de la universidad, además de los conocimientos, relaciones y valores. Las relaciones se renuevan con el tiempo, los valores deben ser su ancla de estabilidad, en esa difícil y delicada función de servir a la comunidad desde el lugar que les toque ocupar como profesionales, que les permita la civilizada resolución de los conflictos y que asegure con ello la convivencia humana y por sobre todas las cosas la libertad, sin la cual no hay Derecho ni Justicia ni Paz.

Por ello, no deben olvidar que el valor de su comportamiento social, cultural, científico y humano será el fiel reflejo del prestigio de su Universidad, de su comunidad y de su país.

Para finalizar, todos hemos pasado por el temor o preocupación del día después de recibirnos, esa incertidumbre que nos pone cara a cara con nuestro futuro. Pero sepan, que tienen una formación de excelencia, que han desarrollado habilidades que los pone en una situación ventajosa frente a quienes no han tenido la oportunidad de finalizar, o siquiera iniciar, estudios universitarios.

Depositamos nuestras expectativas de una sociedad más justa en ustedes, que son nuestro futuro. Confíen en ustedes mismos, como nosotros sus docentes confiamos en ustedes. A partir de este día, se convierten en embajadores de esta casa de estudios y en representantes de los valores que nos identifican.

Mis felicitaciones nuevamente, siéntanse orgullosos de poseer un título otorgado por una Universidad que es reconocida por su jerarquía y calidad académica, en el país y en el exterior. y tengan presente que por siempre serán parte de la Universidad Nacional del Sur, donde siempre serán bienvenidos.

Quiero desearles, en nombre de la comunidad universitaria, el mayor de los éxitos en el camino que hoy emprenden.