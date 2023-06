Los memes tras la victoria de Argentina ante Australia

La selección argentina inició su gira por Asia con una victoria contundente. Lionel Messi abrió el marcador tan solo 79 segundos después del pitazo inicial, y el bahiense Germán Pezzella completó el resultado 2 a 0. Además del capitán argentino, otro jugador que recibió especial atención fue Alejandro Garnacho.

A pesar de la presencia de "La Pulga" y otros campeones del mundo en el campo, los usuarios de las redes sociales expresaron su deseo de ver en acción al joven de 18 años. Finalmente, en el segundo tiempo, ingresó al minuto 28 en reemplazo de Nicolás González y tuvo su debut con la camiseta argentina.

"No me hace falta jugar tres partidos, si no debuto en esta gira no importa: yo ya sé que quiero estar con Argentina", afirmaba el jugador del Manchester United antes de que Lionel Scaloni finalmente decidiera darle minutos en el partido contra Australia.

Messi y Garnacho inundaron las redes sociales