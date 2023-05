Venta de órganos: "Lo que propone Milei no existe en ningún lugar del mundo"

Las recientes declaraciones del precandidato a presidente Javier Milei sobre la posibilidad de contar con un mercado para comprar y vender órganos humanos de manera legal generó un fuerte debate y el rechazo de una gran cantidad de referentes políticos.

"Lo que propone Milei no existe en ningún lugar del mundo, ya que no hay lugar que tenga un mercado legal para esto y ni siquiera entiendo de dónde salió esa ocurrencia", dijo el referente del CUCAIBA, Rubén Bernardi en diálogo con el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play.

Al mismo tiempo explicó que para poder compatibilizar al donante y receptor se tienen que dar un buen número de posibilidades y aseguró que en la actualidad el sistema de trasplantes en la Argentina funciona otorgando prioridades de acuerdo a la gravedad del paciente que requiere un trasplante.

"El tema nunca se debatió así como lo plantea Milei, sino que se hizo a través de la posibilidad de realizar donaciones", explicó.

Luego contó que los pacientes en lista de espera --según Milei unas 7.000 personas-- reciben la intervención dependiendo de un listado de prioridad en el que se atienden "los casos de mayor urgencia".

"De cada 100 personas que fallecen, 98 no van a poder ser donantes porque se debe a muertes por paros cardíacos y la sangre no llega a los órganos, por lo que no pueden ser utilizados. Los órganos que se utilizan son los de las personas que fueron conectadas con un respirador", explicó.

"De esas dos personas que quedaron como posibles donantes una persona va a fallecer en un centro asistencial y el restante en su casa o en la vía pública, por lo cual el número se reduce de acuerdo a los tiempos transcurridos", dijo.

Luego valoró la implementación de la Ley Justina, que abre la posibilidad de ser donante aunque no se haya expresado por el sí, y solo se descarta a quienes no quisieron ser donantes y lo dejaron registrado.

"Hoy por hoy, 1 de cada 10 argentinos se opone a ser donante y es una tendencia que cambió en los últimos años debido a la difusión que hizo la prensa de todo este tema", aseguró.