La exnovia del futbolista Alexis Mac Allister, Camila Mayan, habló de su separación con el campeón del mundo y afirmó que se trató de "una traición".

Mayan estuvo de novia con Mac Allister durante todo su crecimiento futbolístico; convivía con él en Inglaterra e incluso estuvo a su lado durante el Mundial de Qatar 2022, donde vio a la Selección argentina consagrarse campeona del mundo. Pero pocos días después de traer la Copa, justo en la noche de Navidad, el jugador le comunicó que ya no quería estar a su lado porque se había enamorado de la mejor amiga de ella, Ailén Cova.

Por su historia de desilusión, Camila empezó a atraer la atención de la prensa, aunque también de muchos seguidores que se vieron reflejados con su situación y comenzaron a dejarle mensajes de apoyo en las redes sociales.

Poco a poco comenzó a soltarse en las redes sociales para convertirse en influencer de moda. Ahora, es convocada para asistir a eventos y fue en uno de ellos donde decidió hablar, justo después de que se conocieran las fotos del casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Italia, adonde su ex asistió junto a su nueva novia y la “presentó en sociedad”.

La foto que publicó Mac Allister con su nueva novia, Ailén Cova.

“¿Fue una traición?”, le preguntaron en un móvil del programa Intrusos, a lo que respondió: “Todo lo que pasó desde el primer momento a hoy, nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla. No quiero tratarlo así porque es algo que pasó y ya está, pero realmente nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”.

Por ahora, ella prefiere estar sola: “Estoy soltera. Creo que si se da es buenísimo y si no se da también. Hoy mi prioridad es estar bien y acomodarme. Después todo va surgiendo. Fue todo muy raro y difícil. No me esperaba llegar y de pronto ver noticias sobre mí, fue muy loco y fuerte. Muchas chicas me escriben y me dicen: ‘Cami, me pasó algo parecido a vos… no puedo creer que estés tan bien o cómo hacés tantas cosas’", afirmó.

"Es constantemente ir avanzando y creciendo y darte cada uno los momentos de si tenés que estar mal, si querés estar con un amigo, si necesitás estar solo, si querés salir, si querés estar bien o si querés ir a un evento”, señaló la estilista.

También habló de su nuevo proyecto como influencer de moda, al que apuesta todo porque le está yendo muy bien: “Creo que es algo que lo tengo que ir manejando y viendo cómo se va desarrollando. Lo quería hacer hace un montón, no lo hacía antes porque no me terminaba de soltar y no encontraba el momento, me daba vergüenza”. (NA)