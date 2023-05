El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la concreción de un financiamiento por más US$ 1.000 millones para tres obras de energía en el país llevados a cabo por empresas chinas.

“Junto a Máximo Kirchner, Flavia Royón y Agustín Gerez, nos reunimos en Shanghái con directivos del China Gezhouba Group y su presidente Liu Huailiang, con quienes concretamos el financiamiento de Represas del Río Santa Cruz por más de 1.000 millones de dólares”, escribió Massa en sus redes sociales.

La comitiva encabezada por Massa arribó hoy a Shanghái, después de un viaje de 29 horas con dos escalas. Argentina recibió a los representantes de las empresas Ghezouba, Power China y State Grid en el Westin Hotel, donde se hospedan los funcionarios del Palacio de Hacienda, así como los representantes del legislativo -Cecilia Moreau y Máximo Kirchner- entre otros.

Según consignó el diario El Cronista, en esos encuentros se definió un nuevo desembolso por US$ 524 millones de dólares con Ghezouba para las represas de Santa Cruz, que permiten completar los US$ 1.000 millones del financiamiento acordado para los proyectos en el primer semestre. A eso se suman otros US$ 70 millones para completar la planta depuradora de Aysa de Laferrere.

En su mensaje en Twitter, Massa indicó que se avanzó “con la financiación para la construcción de 2 plantas depuradoras y de tratamiento cloacal de Aysa para mejorar la calidad de vida de 1,6 millones de personas”.

El ministro anticipó además que “junto al presidente de State Grid, Shan Shewu y a su vicepresidente Liu Ming, trabajamos en el financiamiento de la ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, que desarrollará las líneas de alta tensión del AMBA y beneficiará a 1.8 millones de personas”.

Se trata del proyecto AMBA 1, de transporte y distribución eléctrica y líneas de alta tensión, el cual buscará evitar nuevos apagones y cortes. De los US$ 1.100 millones acordados, un tercio se desembolsará con el acuerdo, lo que representa un primer giro por US$ 330 millones.

En total, se trata de US$ 924 millones que tendrán impacto en las reservas del BCRA antes del 15 de julio. "Es importante acordar temas que sirven para el presente pero sobre todo acordar inversiones que servirán para el futuro", aseguró Massa tras el cierre de las reuniones y ante los medios presentes en China.

"Argentina necesita salir de la discusión del día a día y tener proyectos estratégicos para el desarrollo argentino y las próximas generaciones", agregó el ministro.

En los encuentros Massa estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna; el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Leandro Gorgal; la secretaria de Energía, Flavia Royón; el titular de ENARSA, Agustín Gerez; el asesor de presidencia, Alejandro Olmos y los diputados del Frente de Todos Moreau (presidenta de la Cámara) y Kirchner; además del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, entre otros. (Con información de NA y El Cronista)