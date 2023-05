Los Pumas 7s contagian éxito y furor por el seven, modalidad con historia propia

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

La temporada 2022-23 del Circuito Mundial de seven será recordada como un hito para el rugby argentino.

Luego de once etapas (o escalas), Argentina terminó en un histórico 2º lugar del ránking mundial. Detrás de Nueva Zelanda, nada menos. En otras palabras, Los Pumas 7s se recibieron de potencia en esta variante.

¿Qué es el seven? Consiste en un partido de rugby de siete contra siete, en dos tiempos de siete minutos y en cancha de XV (grande). Componen los planteles tres forwards (delanteros) y cuatro backs (tres cuartos). Según el recuento histórico de World Rugby, el seven nació en Escocia en 1883 como una alternativa económica para recaudar fondos para el club Melrose -de la ciudad del mismo nombre-, que atravesaba una situación financiera delicada.

Desde entonces se mantuvo la propuesta en cada cierre de año del rugby de quince en todo el mundo. Inclusive en nuestra ciudad, donde se practica desde la creación de la Liga de Rugby de Bahía Blanca en 1953 (al año siguiente denominada en forma definitiva Unión de Rugby del Sur).

En algún momento también se disputaron otras variantes denominadas “nine a side” y “ten a side”, aunque finalmente prevaleció el seven.

Concentración plena del bahiense, camino a la final de la última etapa ante ante Fiji.

Seven argentino

En cuanto a Pumas 7s, el equipo se creó en 1981 a partir de una invitación a UAR para poner un plantel en el seven de Hong Kong. Este país asiático fue el que le dio impulso decisivo al juego reducido cuando en 1973, en la celebración por los 100 años de aquel primer partido de seven en Escocia, un grupo de entusiastas ligados al rugby adoptó (1976) la disciplina como competencia anual de Hong Kong. Después, la entonces IRB (hoy World Rugby) organizó el Mundial de Seven (1993) y creó el Circuito Mundial actual en 1999.

Por esos años Malasia se sumó como organizadora del recordado “ten”, donde el bahiense Bernardo Stortoni jugó con Argentina algunas ediciones.

Bere Stortoni llegó a jugar el Ten de Malasia en 1997. Primeras competencias con selección argentina..

En aquella primera aparición internacional albiceleste (en marzo del mismo año en que se empezó a jugar el tradicional Seven de la República), el equipo que tuvo como manager a Lino Pérez llegó hasta cuartos de final (derrota ante Barbarians por 8-6) y a los jugadores Hugo Porta (Banco Nación, capitán), Gabriel Travaglini (CASI), Javier Pérez Cobo (SIC), Ernesto Ure (CUBA), Tomás Petersen (SIC), Daniel Baetti (Atlético del Rosario), Rafael Madero (SIC), Marcelo Loffreda (SIC) y Juan Pablo Piccardo (Hindú).

Argentina no participó de la primera etapa del World Rugby Seven, disputada en Dubai (2 y 3 de octubre de 1999). Se sumó para la segunda etapa de esa temporada (Stellenbosch, Sudáfrica) con el siguiente plantel: Rimas Álvarez (Pucará), Mariano Díaz de Vivar (SIC), Esteban Durante (La Plata RC), Duncan Forrester (Curupaytí), Martín Gaitán (CASI), Iván Macat (Atlético del Rosario), Maximiliano Nannini (Duendes), José María Núñez Piossek (Huirapuca), Gustavo Piergentili (Roca RC), Diego Pincolini (Marista RC), Guillermo Spikerman (San Fernando) y Martín Viola (Jockey Club de Córdoba).

El DT Gómez Cora abraza a Gastón Revol, uno de los referentes actuales de Pumas 7s.

Nombres, números

Tres integrantes del equipo actual de Pumas 7s vienen juntos desde la primera hora. Es decir desde 2013, cuando asumió Santiago Gómez Cora como head coach y convocó al bahiense Santiago Álvarez Fourcade, quien había entrado al sistema UAR un año antes en el seleccionado argentino M18. El tercero es Gastón Revol, quien hoy a los 36 años es toda una leyenda de Pumas 7s, equipo en el que debutó en 2009.

Como jugador Gómez Cora tuvo el record de tries logrados en el Circuito Mundial hasta 2016 (230), mientras que Revol lidera hoy en presencias en Pumas 7s (459 partidos, con 59 tries). En cuanto a Álvarez Fourcade, es el tercero con más participaciones (273 partidos, 49 tries), detrás del cordobés Germán Schulz (330 caps).

Try de Santiago para ganarle a Samoa 10-7 y clasificar a la final en Londres.

Para el rugby argentino, más importante que las seis medallas en las once etapas de la temporada 2022-23, fue la madurez que forjó el equipo y la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo primero será clave porque mostrará a un combinado protagonista y candidato, tras un proceso lógico de crecimiento.

En Río 2016 se perdió en cuartos de final ante Gran Bretaña y en Tokio 2020 (disputados un año después por la pandemia de coronavirus), el rugby seven argentino concretó otro hito con la obtención de la medalla de Bronce, tras ganarle el partido por el 3º al combinado británico.

Rodrigo Isgró, fundamental en el presente de Pumas 7s.

En la reciente etapa disputada en Londres (undécima), donde Argentina ganó su sexta medalla de oro en el Circuito, terminaron de consagrarse Marcos Moneta, Luciano González y Rodrigo Isgró.

Los tres fueron elegidos en el equipo ideal de la temporada y forman parte del recambio que, gradualmente, se va promoviendo. En el caso de Isgró, su try ante Samoa en la etapa disputada en Los Ángeles, fue elegido como el mejor de la temporada. Y en cuanto a Moneta, además llegar los 100 tries en 114 partidos, en Londres alcanzó una velocidad máxima de carrera de 38,85 kilómetros.

Seven en Bahía

En nuestra ciudad se juega seven desde la creación misma de la URS. Inclusive en 1981 la unión bahiense participó con un equipo en el primer Seven de la República, disputado en GEBA (Buenos Aires). El plantel tuvo a Héctor Maidana, Víctor Cutuk, Carlos Fernández, Joaquín Damn, Antonio Soriano, Roque Noto y Guillermo Ruiz, todos jugadores de Universitario. Fueron acompañados por Miguel Campoy, presidente de la URS.

Los clubes bahienses también han organizado distintos sevens, siendo el de Sociedad Sportiva (torneo "Sur de la República - Alberto Vasco Eyherabide") el que mayor brillo y vigencia tuvo, con 25 años. A pesar del amplio calendario oficial de competencias, persisten las propuestas de Coronel Suárez RC (21 años), Santa Rosa RC y El Nacional.