Hora, TV y formaciones: Boca recibe a Tigre en La Bombonera

Boca Juniors, que hilvanó dos victorias seguidas en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y viene de sufrir un traspié en la Copa Libertadores, recibirá hoy al irregular Tigre, que alterna buenas actuaciones con otras decepcionantes, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la fecha 18.



El encuentro se jugará a partir de las 19 en La Bombonera, será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports.



El equipo "Xeneize" tiene 24 puntos en el torneo doméstico, está lejos del líder River Plate (40), y mejoró su imagen con dos triunfos en serie, sobre Belgrano de Córdoba (2-0) en La Boca y ante Argentinos Juniors (1-0) en La Paternal.



No obstante, esos resultados no se mantuvieron en la Libertadores, donde el miércoles último perdió en Colombia ante Deportivo Pereira (1-0) y dejó su invicto, pero lo mismo mantiene el primer puesto del Grupo F y está bien posicionado para lograr su objetivo de avanzar a los octavos de final.



Tigre, por su parte, tiene 22 puntos y no gana desde hace más de un mes, cuando superó a Huracán (1-0) el 25 de abril pasado en Victoria, luego empató tres veces y perdió otra.



A nivel internacional, el "Matador" de Victoria marcha segundo en el Grupo D de la Copa Sudamericana detrás de San Pablo, de Brasil, y durante la semana empató sin goles como local ante Deportes Tolima, de Colombia, para seguir con posibilidades de avanzar a la segunda fase del certamen.



En Boca, el entrenador Jorge Almirón madura la posibilidad de realizar variantes en la formación respecto del equipo que jugó en Colombia, algunas de orden táctico y otras para preservar el físico de los jugadores habida cuenta que asumirá una seguidilla de partidos en pocos días.



En ese contexto, después de jugar ante Tigre, Boca será visitante ante Arsenal el jueves próximo en Sarandí, y luego, el martes 6 de junio, recibirá a Colo Colo en un partido clave para sellar su clasificación a los octavos de final en la Copa Libertadores.



De acuerdo al último ensayo táctico realizado por Almirón, el equipo tendrá cinco cambios y podría haber uno más, el del arquero.

Así, el zaguero paraguayo Bruno Valdez ingresará en lugar de Facundo Roncaglia, quien padece una sobrecarga muscular, Marcelo Weigandt reemplazará a Norberto Briasco, de manera que el peruano Luis Advíncula retomará su posición de mediocampista adelantado, mientras que Cristian Medina sustituirá a Guillermo "Pol" Fernández en la zona de volantes.Además, el uruguayo Miguel Merentiel reemplazará a Darío "Pipa" Benedetto y un jugador muy pedido por los hinchas, Ezequiel "Equi" Fernández, ingresará por Martín Payero.En el arco, Almirón ensayó con Javier García en lugar de Sergio "Chiquito" Romero, aunque no está claro si sacará del equipo a uno de sus jugadores de mejor rendimiento para darle descanso teniendo en cuenta la serie de partidos que se avecinan.En tanto, el juvenil delantero Luca Langoni, recuperado de dos desgarros consecutivos, está a disposición de Almirón, mientras que el capitán Marcos Rojo, repuesto de una rotura de ligamentos que sufrió en octubre del año pasado, está listo para reaparecer en la división Reserva el miércoles próximo ante Arsenal, en una gran noticia para Almirón y Boca ya que recuperará al jugador de mayor jerarquía del plantel.Boca irá en busca ante Tigre de un triunfo que le permita seguir escalando posiciones en un campeonato en el que no es protagonista por la diferencia sideral de 16 puntos que le sacó River, pero en el que desea terminar en una ubicación más decorosa.Tigre, en tanto, dirigido por Diego Martínez, se presentará en La Bombonera con su mejor formación, incluido el goleador Mateo Retegui, cuyo pase pertenece a Boca y la decisión de prestarlo generó malestar entre sus hinchas.El historial entre ambos favorece a Boca que al cabo de 73 partidos ganó 49 contra 12 de el "Matador", y además empataron en 12 ocasiones.Boca Juniors: Sergio Romero o Javier García; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Figal y Frank Fabra; Luis Advíncula, Alan Varela, Ezequiel Fernández y Cristian Medina; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Garay, Víctor Cabrera, Abel Luciatti o Emanuel Aguilera y Lucas Blondel; Lucas Menossi, Agustín Cardozo, Cristian Zabala y Alexis Castro; Facundo Colidio y Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.--Arbitro: Nicolás Ramírez.--Hora de inicio: 19.--TV: TNT Sports.