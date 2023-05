Dos oferentes para la ampliación de la red de agua en Villalonga

Con un presupuesto oficial de 783.602.554 millones de pesos, dos empresas se presentaron en la Licitación Pública 76/2023 para la ampliación de la planta potabilizadora en la localidad de Villalonga, que al mismo tiempo beneficiará a su vecina Stroeder, cuyo plazo de ejecución es de 580 días.

En este sentido, la empresa Bridge Hydrogen SA (de Sunchales, provincia de Santa Fe) ofertó 1.020.105.960,40 pesos; mientras que Aguas y Procesos SA (de Capital Federal) hizo lo propio con 998.883.882,14.-

Al respecto, el intendente José Luis Zara —que siguió vía Zoom la licitación desde su despacho junto al jefe de Gabinete Fabio Bettinelli y el secretario de Hacienda, Ricardo Tellería— indicó que esto es un proyecto que vienen llevando adelante y trabajado junto a la Provincia y ABSA.

“La buena notica es que podemos decir que hubo dos oferentes y dentro de las pautas establecidas. Ahora en 3 o 4 meses, si toda la documentación está bien, se podrá firmar el contrato. Esperábamos ansiosos esa compulsa, porque la situación económica que vivimos, al no haber muchas veces valores de los insumos, las empresas no se presentan porque no pueden cotizar o por la incertidumbre que se vive”, destacó.

Para el primer mandatario maragato es una obra importante, de más de 700 millones de pesos. Va a ser una planta potabilizadora que reemplazará a esos módulos que se han ido incrementando a pedido del Municipio, desde el comienzo de su gestión.

“Cuando era concejal se había puesto un módulo (en el 2013); luego, cuando asumí, se colocó otro, dejando de lado uno antiguo; y ahora, hace dos años atrás, se agregó uno que venía de Médanos. Son todos distintos, entonces lo que se busca acá es concentrar una planta más moderna. Son dos de 100 metros cúbicos, cada una, con lo cual va a beneficiar a la ciudad y algunos quedarán como reemplazo por cualquier inconveniente”, explicó Zara.

Esto redundará en un beneficio para Villalonga como también para Stroeder, que ha sido otra de las localidades que ha sufrido los vaivenes estacionales con la falta de agua.

En la previa, Fabio Bettinelli, jefe de Gabinete maragato, le contó a La Nueva. que actualmente la planta —cuya construcción data de la década del 70— está bastante deteriorada, asi que esta nueva (que consta de dos módulo metálicos de 100 metros cúbicos cada uno) vendrá a traer una solución importante.

“En la actualidad hay tres tipos de módulos, que ya están quedando obsoletos por la cantidad de años que tienen, por eso al traer este nuevo en parte va a reemplazar y en parte complementar si llega a hacer falta”, destacó.

En otro orden, el funcionario celebró la obra al mismo tiempo que aclaró que para un mejor servicio en la conducción de agua a la localidad de Stroeder será fundamental mejorar también el acueducto, “que es algo en lo que también estamos trabajando, porque más allá de la antigüedad quedó chico”, sentenció.

Al mismo tiempo, Bettinelli expresó que esta obra ayuda a que no se condicionen las obras de redes de agua nuevas que hay que hacer. (Agencia Patagones)