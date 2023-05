La noche de ayer se celebró el concierto "Mañana es mejor" en el Teatro Colón por el aniversario número 50 del álbum Artaud de Pescado Rabioso, compuesto por Luis Alberto Spinetta.

La sorpresa del anuncio no fue que simplemente se trataba de un nuevo capítulo en el acercamiento de la música popular al Colón, sino que se llevarían las canciones de Artaud al escenario que confirma que se trata de una obra clásica que va mucho más allá del mundo del rock.

El pianista y compositor Adrián Iaies fue el arreglador, por una cuestión generacional innata (creció con el rock y hace décadas brilla en el jazz) y por su fascinación con el desafío que lo llevó a jugarse por un formato inusual: cuarteto de cuerdas, cuarteto de maderas y trío de rock (guitarra, bajo, batería), además de cuatro cantantes.

El resultado fue una reinterpretación sumamente respetuosa pero también osada y original. El concierto Mañana es mejor logró escapar de los lugares comunes y se presentó como algo realmente nuevo y un desafío apasionante.

"Esta noche se va a homenajear una obra básica para la cultura argentina. No va a haber una cabalgata de invitados, no habrá lugar para la nostalgia, tampoco se van a contar anécdotas. Esta noche se va a recurrir a una pata fundamental de la tradición que es la interpretación de una obra. Este Artaud no es el mismo de hace 50 años. Esta es una interpretación que realiza Adrián Iaies desde esa obra original", dijo Bobby Flores, que estuvo a cargo de la introducción.

Como apertura, se tocó una breve pieza original de Iaies inspirada en Artaud, el instrumental "Todos los vientos", y enseguida llegó la primera canción, nada menos que "Todas las hojas son del viento", cantada por la dulce voz de la jazzera Sol Liebeskind.

Hubo unas palabras de Iaies sobre el proyecto: "Estamos celebrando los 50 años de una obra única en el sentido más literal de la palabra. Es un disco donde uno no reconoce que haya influencia de discos anteriores o de otros artistas. No da la sensación de un disco hecho por un artista habiendo escuchado otras cosas, sino que todo parece nacer ahí. Es como un big bang, una explosión del universo Spinetta y todos los elementos que encontramos en su obra ya están ahí".

Uno de los momentos cumbres de la noche fue una versión de "Por" tocada y cantada únicamente por el bandoneonista Santiago Arias, quien fue ovacionado enérgicamente.

La segunda ovación de la noche llegó con la épica "Cantata de puentes amarillos", pièce de résistance de Artaud, que incluyó una estrofa solo con voz y contrabajo.

Uno de los invitados destacados fue presentado por Adrián Iaies con felicidad y emoción: Emilio del Guercio, compañero de Spinetta en Almendra y en algunos temas de Artaud. Se lució primero con "A Starosta, el idiota", en donde fue la voz principal mientras el arreglo trocaba las referencias de She loves you por Across the universe y Come together.

Emilio agradeció los aplausos y se permitió un simpático "Chicos y muchachas, gracias por venir", una alusión al clásico Rutas argentinas de Almendra.

Cerró el homenaje a Artaud con "Las habladurías del mundo", el momento más rockero de la noche, con arenga incluida para hacer palmas, y una ovación con mucha gente de pie.

El final del concierto fue con otro agregado: "Laura va", con bandoneón y un tramo con sonido de trío de jazz (piano, contrabajo, batería) y versos finales cantados por Arias.

Hubo dos bises: una versión instrumental de "Maribel se durmió", primero solamente con las maderas y luego sumando a la banda. Y los últimos minutos fueron para una breve improvisación de Iaies al piano.

No faltó el saludo final de todos los músicos, que luego se dieron vuelta y repitieron la referencia ante la gigantografía de la tapa de Artaud. (Clarín)