Moyano, otra vez clave: "Siempre me tengo fe en los penales", aseguró

(Enviado especial a Junín)

Nuevamente el héroe desde los penales. El golero tucumando Daniel Moyano volvió a ser determinante para que Villa Mitre logre sortear una decisiva llave de penales y, en este caso, obtener el pasaje a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Luego del 1 a 1 al cabo de los 90 minutos, Moyano fue gigante ante Arsenal de Sarandí desde los doce pasos, conteniendo el segundo tiro y marcando el penal que decretó el triunfo Tricolor y el pase a la siguiente ronda del certamen.

"En los 90 minutos dimos buena pelea ante un club de primera división, que sabemos que siempre son un segundo más rápido que nosotros. Pero con nuestras armas y nuestras ganas de jugar estos partidos pudimos hacerle frente", expresó el golero, clave en la victoria ante Olimpo por penales en el Federal "A" pasado.

"Siempre me tengo fe en los penales. En la semana no me gusta practicarlos, pero en los partidos, gracias al profe Pepe Fernández, que está atento a todo, me siento confiado. No tenía casi ningún número, porque en Copa Argentina cambian, así que fue pura intuición", agregó.

En la siguiente ronda, el Tricolor se medirá ante el vencedor del cruce entre Godoy Cruz de Mendoza y Defensores Unidos de Zárate.

