María Becerra tiene 23 años y ya logró pisar fuerte en el mundo de la música con su inconfundible voz y carisma. “La nena de Argentina” es la frase con la que se identifica en casi todas sus canciones, y las palabras que lleva de bandera para representar al país.

Su reconocimiento a nivel mundial escaló tan alto que la convocaron para interpretar “Te cura”, una de las canciones del soundtrack de la nueva película de Rápidos y Furiosos 10, que llegó a plataformas digitales esta madrugada y estrenará su video a las 20 por Youtube.

Durante la presentación de la exitosa saga, María aseguró: “Fue un gran desafío, estoy muy feliz y honrada de formar parte”.

La cantante contó que la propuesta para integrar la banda sonora de la película dirigida por Louis Leterrier le llegó cuando estaba de viaje en México. “Tenía un montón de proyectos y no podía grabar la canción en ese momento, pero nos volvieron a llamar y a decirnos que me querían escuchar y que me iban a dar el tiempo para que no me quedara afuera”, detalló y dio cuenta del gran interés que tenían por su participación.

“Hubo muchos filtros. Tuve un ida y vuelta de mandar lo que escribía yo y lo que me decían ellos”, dijo María sobre el intercambio con el equipo de música de Rápidos y Furiosos 10, a cargo del compositor y director de orquesta Brian Tyler. Fue así que surgió “Te cura”, el tema que estrenará este viernes en la Argentina junto a un videoclip.

Durante el evento de prensa, al que llegó en un auto descapotable negro y luciendo un vestido plateado al cuerpo, la artista mostró su alegría por haber tenido la autorización para hacer un clip de la canción.

“Fuimos de los pocos que nos permitieron usar escenas oficiales de la película. Quedó increíble, hasta parece que formo parte (risas)”, lanzó María Becerra y señaló que “está tremendo”.

Semanas atrás, la cantante usó sus redes sociales para contarles a sus fanáticos que sería parte de la banda sonora de Rápidos y Furiosos 10. La noticia luego vino acompañada por una foto que revolucionó todo: su encuentro con Vin Diesel, el protagonista de la saga.

“Él es increíble, es un divino. Lo pude conocer y a Michelle (Rodríguez) también”, contó entusiasmada en el estreno de prensa del film. “Son muy humanos, muy tranquilos y humildes”, recalcó sobre la actitud de ambos actores.

Además, hace unos días se conoció el halago de Vin Diesel por el talento de María Becerra. Sucedió en una premiere, cuando Mariano Ojeda le preguntó al protagonista de la exitosa saga si podía dejarle un mensaje para la Argentina.

“¿Para Argentina? Hace poco conocí a María Becerra, que hace una de las canciones del soundtrack. Ella es increíble, la está rompiendo y representa al país en la saga”, comentó él para la cámara y dejó un mensaje imborrable para la carrera musical de la artista. (Con información de TN)