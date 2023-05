El senador provincial Andrés De Leo, lanzado a la carrera por la intendencia de Bahía Blanca, habló este mediodía de su posición en la interna de Juntos por el Cambio: "Nosotros no estamos mirando encuestas para decir 'vamos a ir con tal o con cual'", señaló.

"La estrategia electoral va en función, primero, de qué posibilidades fácticas tiene cada uno y después, cuál es la realidad territorial en ese momento. No tenemos ningún apuro en decir con cuál vamos a ir de candidato. Nosotros no estamos mirando encuestas para decir 'vamos a ir con tal o con cual'", declaró.

Invitado al programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play, De Leo manifestó "no tener slogans" sino "un proyecto de ciudad".

"Si pregunto cuál es el proyecto de ciudad me dicen 'el puerto, el polo, ahora viene Vaca Muerta...'. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de la ciudad y el diagnóstico lo tenemos", aseguró.

Y describió: "Tenemos una ciudad desequilibrada desde el punto de vista sociourbanístico" con un norte que crece y un "sur discriminado".

"La ciudad crece hacia el norte pero de manera desorganizada —explicó—. Parece que mira al futuro sin tener en claro las cloacas, los servicios públicos, la oferta educativa. Hay que saber cómo crece la ciudad. Pero más nos duele el sur, que es casi media ciudad, y está postergado hace décadas".

En ese sentido, señaló que "no hay inversión de calidad y tiene los mismos problemas". "Conecta el polo y el puerto con el centro y ha sido discriminado. El sur paga el agua que va por gravedad y subsidia al norte que la lleva por bombeo", insinuó.

En otro tramo de la entrevista, el senador contó cómo se hace para ser candidato de la alianza oficialista sonando como opositor.

"No soy opositor, estoy hablando de futuro y proponiendo un modelo de gestión. Por ejemplo, política deportiva no hay y no hubo nunca; no es que se hizo mal, no se hizo. Yo planteo el futuro", manifestó.

"Bahía Blanca no puede ser un botín de guerra ni el loteo de los espacios de poder. Los bahienses están esperando otra cosa, a mi la gente me pide respuestas concretas cuando voy a los barrios", completó.