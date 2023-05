El nuevo avión presidencial ya inició su camino para llegar a la Argentina

Ayer despegó del Aeropuerto Regional de Salina (Kansas, Estados Unidos) con destino final en la Argentina el nuevo avión de la Presidencia de la Nación que reemplazará al histórico Tango 01. Se trata de un Boeing 757-2000 que demandó una inversión cercana a los USD 25 millones.

Según informaron, la aeronave partió con destino a Dallas/Fort Worth; luego volará a Miami y finalmente aterrizará en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires.

El avión –que lleva la matrícula ARG 01– tiene capacidad para 39 pasajeros, con una suite principal y dos habitaciones. De acuerdo a los datos técnicos, es impulsado con motores Rolls-Royce RB211.

El avión fue fabricado en el año 2000 e inicialmente perteneció a la empresa Iberia. En 2005 fue adquirido por Funair Corporation y finalmente el 13 de abril pasó oficialmente a ser propiedad del gobierno argentino.

Para adquirir el Boeing 757 el Gobierno nacional debió invertir USD 21.730.000, a lo que se suma la entrega del Tango 01, que está valuado en unos USD 3 millones.

En las últimas semanas hubo varios contratiempos en el proceso de adquisición. El vuelo de prueba, que finalmente se realizó el pasado 15 de mayo, se había suspendido dos veces porque se rompió una pieza durante los trabajos de pintura realizados en el taller "1 Vision", ubicado en Salina (Kansas).

El viernes 12 y luego el sábado 13, los expertos de Presidencia lograron finalmente hacer dos vuelos de prueba, despegando y aterrizando desde el mismo aeropuerto.

Ante las sucesivas demoras, aparecieron críticas dentro del mundo aeronáutico respecto a la compra del avión y especialmente por la elección del B757-256 en lugar de un B737. Defendiendo la elección de la aeronave, los expertos de Presidencia elaboraron un informe explicando que el avión elegido puede aterrizar en los principales aeropuerto del país, mientras que el B737 tiene limitaciones en San Juan, San Rafael, Bahía Blanca y Santa Rosa.

Por otro lado, el nuevo avión puede volar sin escalas a destinos como Europa o Estados Unidos, a diferencia del Tango 01, que no estaba preparado para viajes de esa distancia. No obstante, el Boeing 757 aún tendría pendiente una certificación para poder cruzar el océano Atlántico, por lo que no podría ser utilizado para las misiones a Europa por el momento.

El vuelo de bautismo se realizaría el próximo 25 de mayo.

Recepción y vuelo inaugural

No está claro aún si habrá un acto oficial para recibir el nuevo avión presidencial.

Algunos funcionarios pretenden que se celebre el aterrizaje en Aeroparque con la presencia del presidente Alberto Fernández, para mostrar la flota completa. Eso incluye a los helicópteros, al ARG-3, un Lear Jet 60 y al ARG-4.

Otros, en cambio, sugieren que la llegada del nuevo avión presidencial pase desapercibida para no reactivar las críticas por su compra.

Si bien no hay fecha definida para el primer vuelo oficial del presidente en el ARG 01, se estima que el bautismo será el próximo 25 de mayo. (Infobae)