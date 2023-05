El polémico descargo de la piloto de TN sancionada tras golpear el auto de un rival

La Comisión Automovilística Deportiva Argentina (CDA) decidió sancionar con una fecha a la piloto bonaerense Ianina Zanazzi, a raíz del episodio ocurrido en la pasada fecha del Turismo Nacional en Concordia, donde fue protagonista de un accidente en plena final.

Zanazzi había superado de buena manera al uruguayo Mauricio Geymonat, pero un enganche entre las máquinas terminó con la experimentada volante argentina, con pasado en Europa, contra el muro y ambos vehículos fuera de competencia.

Ello generó un brote de ira en la piloto argentina, quien luego de recriminar la maniobra comenzó a golpear a patadas el Toyota Corolla de su colega rival, reacción que derivó en la sanción aplicada por la CDA.

Con un notable grado de ironía, Zanazzi publicó en las últimas horas un video en su cuenta personal de Instagram, apuntando contra la CDA y también contra el programa periodístico Última Vuelta, conducido por el periodista Eduardo Ruíz.

"Les propongo que demos por terminado este tema. De todo hay que aprender y yo aprendí que si me molesta que alguien me pase, por más que sea de manera deportiva, estoy en todo mi derecho de chocarlo y no importa si se pega contra un paredón, si rompe todo el auto o si se lastima o se mata. Total después hacemos la carrera homenaje y listo", comenzó relatando.

"Bajo ningún punto de vista ninguno puede bajarse en estado de shock o impotente, viendo como tu auto se prende fuego, y en vez de agarrártela con el piloto ir contra una puerta y descargar tu bronca ahí. En realidad hice mal, debería haberme descargado con el piloto, me quedó muy claro después de ver a (Eduardo) Ruíz y todo su programa de Última Vuelta cómo festejaban que dos pilotos en Estados Unidos se agarraban a trompadas, pero condenaban mi reacción del fin de semana", cerró.