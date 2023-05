Coparticipación: continúa al rojo vivo la pelea entre Villarino y la Provincia por la caída de los recursos

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

Otra semana al rojo vivo se vivió en el municipio de Villarino. La polémica por los recursos de coparticipación que llegan a la comuna no sólo no cesa, sino que sigue creciendo en intensidad, con acusaciones cruzadas entre el intendente Carlos Bevilacqua y Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof.

El jefe comunal insiste con el argumento de que su comuna ha sufrido un recorte de fondos excesivo, por parte de la Provincia, que pone en riesgo la estabilidad económica y financiera de las arcas municipales. A esto se suma que, a diferencia de otros jefes comunales, no ha recibido compensación alguna.

Quienes le responden desde la Provincia, en tanto, alegan que no existe tal recorte, dado que los fondos de coparticipación se distribuyen según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que se modifica año tras año según distintas variables. De hecho, el uso del término “recorte” por parte de Bevilacqua ha terminado de crispar los ánimos en La Plata.

La llama que volvió a encender la mecha de la polémica fue un proyecto que los bloques de la oposición (Frente de Todos y Juntos) presentaron esta semana en el Concejo Deliberante.

Allí intimaban al intendente Bevilacqua a ejecutar el presupuesto municipal tal como fue aprobado por el CD y dejar sin efecto la medida de postergar el pago de sus dietas hasta normalizar la situación financiera de la comuna. De otra forma –señalaron- iniciarían “las acciones legales correspondientes”.

La respuesta del jefe comunal llegó a través de un duro comunicado en el que dijo estar “sorprendido” por la actitud de los ediles, aun sabiendo que él mismo tampoco está cobrando su sueldo.

“Postergamos estos pagos porque, frente a una situación como esta, quienes tenemos que hacerle frente somos los funcionarios. Me duele que prefieran cobrar sus propios sueldos en esta situación”, subrayó.

“También me duele que esta actitud enérgica de querer cobrar sus sueldos a toda costa no se utilice en ayudarme a recuperar los recursos que el gobernador Kicillof nos quitó”, añadió en otro tramo de su comunicado a los vecinos.

Bianco: “Es un mentiroso”

La alusión a Kicillof llegó hasta La Plata. El encargado de contestarle a Bevilacqua fue Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador, quien no ahorró calificativos.

“El intendente es un mentiroso. Dijo que el gobernador le recortó fondos a Villarino y eso es mentira”, disparó en diálogo con LU2 Radio Bahía Blanca.

Visiblemente molesto, el funcionario y mano derecha del gobernador reconoció que Villarino recibió menos fondos que los previstos, pero aclaró que dichas sumas están sujetas “a los vaivenes de la recaudación de la provincia, que tiene momentos más altos y momentos más bajos”.

Bianco dijo que Bevilacqua tendría que tener prevista esta situación dentro del esquema financiero del municipio.

“Pero bueno, este intendente no lo hace, y entonces después tiene problemas financieros que no tienen que ver con la Provincia, que no dejó de pasarle ni un centavo de lo que le corresponde”, remarcó Bianco.

El jefe de asesores de la Gobernación dijo incluso que la coparticipación podría haber caído más para Villarino y otras comunas, razón por la cual Kicillof impuso un máximo de reducción del 5%.

“O sea, por disposición del gobernador a ningún distrito de la provincia le cayó la coparticipación más de un 5%. Por lo tanto, (Bevilacqua) está mintiendo”, fustigó.

En cuanto a la decisión de no pagar sueldos políticos y dietas de concejales hasta regularizar la situación de la comuna, Bianco enfatizó que “es ilegal”.

“Hay un dictamen de la Asesoría General de Gobierno, solicitado por una concejal de nuestro frente (el Frente de Todos), que dice que es ilegal hacer eso. Es una locura”, subrayó.

Bianco también se refirió a las críticas de Bevilacqua porque no recibió ningún tipo de compensación por la reducción de fondos coparticipables, cuando otros jefes comunales sí la obtuvieron.

“El gobernador tiene criterios de discrecionalidad –explicó-. Por un lado, están los fondos coparticipables, que el gobernador no puede tocarlo. Por el otro, hay fondos que el gobernador maneja discrecionalmente de acuerdo con los proyectos que considera estratégicos. Pero esto no significa que Villarino sea discriminado”.

"No vamos a parar hasta recuperar lo que nos quitaron"

La respuesta de Bevilacqua no tardó en llegar.

“Para quienes nos acusan de mentirosos, acá les mostramos cómo el gobierno de la Provincia, desde principio de año, nos quitó recursos que nos pertenecen a todos los vecinos de Villarino”, señaló el jefe comunal.

En redes sociales expuso un gráfico que comparaba los fondos de coparticipación recibidos en agosto de 2022 (137.180.817 pesos) con los de este año (153.153.971 en enero, 137.658.120 en febrero y 191.748.312 en marzo).

“En febrero cobramos la misma cantidad de dinero que en agosto del 2022, pero con un 50% de inflación acumulada durante esos 6 meses. Gracias a nuestros incansables reclamos y esfuerzos, en marzo hemos podido empezar a recuperar lo que nos pertenece”, dijo.

Los datos de coparticipación difundidos por Bevilacqua.

Bevilacqua se quejó de la falta de acompañamiento de los concejales de la oposición a un reclamo que consideró “genuino”, dado que –subrayó- la caída de ingresos “afectó directamente a nuestros vecinos con la prestación de algunos servicios, asistencias y demás”.

“Lamentablemente solo se preocuparon por su dieta, dejando de lado la realidad que atravesamos. Quiero dejar en claro que desde Acción por Villarino no vamos a parar hasta que no devuelvan lo que nos quitaron”, recalcó.

Desde el entorno del intendente no descartaron “recurrir a todas las herramientas legales a disposición” para mejorar los ingresos de coparticipación.

“Sin embargo, por ahora, seguiremos con el reclamo por las vías políticas y administrativas”, aclaró un funcionario cercano a Bevilacqua.