Sergio Uñac calificó de "desconsiderada" la decisión de la Corte

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones a gobernador y vicegobernador en la provincia que lidera y en Tucumán, pero aclaró que acatará el fallo. Además, ratificó las elecciones legislativas y municipales que tendrán en lugar el domingo, al tiempo que calificó la medida cautelar de "desconsiderada".

"No me he colocado saco y corbata para hablarle a la Corte porque si es por el destrato que ha tenido para con los sanjuaninos, la vestimenta debería ser otra", inició el mensaje de Uñac, de traje, quien mantuvo la templanza a lo largo de los siete minutos que dura el mensaje.

En la misma tónica afirmó que la Corte "y los capitalinos están confundiendo mansedad con estupidez", y precisó que si bien, no comparte el fallo, lo acatará. "Desde lo personal y desde lo institucional no lo comparto, pero voy a acatar lo dispuesto por la Corte, aunque debo expresar algunas cuestiones al respecto", sostuvo.

Uñac vinculó a la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, con el fallo de la Corte, y repasó con suspicacia el mensaje que la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) publicó al respecto. "No voy a hacer especulaciones políticas, simplemente leeré un textual de una dirigente nacional. Tuiteó a minutos de conocerse la noticia: 'Les frenamos las re-reelecciones'", aseveró.

"Les frenamos", resaltó el gobernador sobre el mensaje de Bullrich, y completó: "Esta dirigente de un partido opositor se hace parte de la acción interpuesta por la Corte para suspender las elecciones en dos provincias argentinas".

El mandatario provincial subrayó además que "las batallas que no se enfrentan te persiguen toda la vida", en un claro dardo a los referentes opositores que apelaron su candidatura, a los que calificó como los que "se interpusieron" y "buscaron argumentos judiciales para resolver cuestiones políticas que no quisieron dirimir en las urnas"

Asimismo, planteó que "seria institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tomara decisiones en forma conjunta con dirigentes políticos" en torno a las elecciones provinciales, y aseguró que es "desconsiderado" suspender las elecciones a cuatro días de los comicios, con los mecanismos y recursos dispuestos.

"Es desconsiderado para con la Provincia haber dejado pasar más de 30 días para tomar una resolución a sabiendas que el proceso estaba en curso y que implicaba un esfuerzo económico e institucional muy importante para San Juan", insistió.

Para Uñac, la alteración y suspensión del proceso electoral es "externa, inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias y desconsiderada" de la autonomía provincial.

"El Tribunal Electoral de la Provincia en función del carácter restrictivo de lo dispuesto por la Corte ha resuelto que las categorías no expresamente suspendidas celebren elecciones, por lo que este domingo podremos elegir diputados provinciales, intendentes y concejales", desarrolló desde el escritorio de su despacho en la gobernación

Al cierre, en un mensaje a los sanjuaninos, les pidió concurrir masivamente a votar el domingo en defensa de la autonomía y las instituciones, y concluyó: "Tenemos el derecho a elegir quienes conducirán el destino de nuestra provincia. Llevo la provincia en el corazón, la defiendo con todas mis fuerzas y siempre peleo y pelearé por sus intereses". (NA)