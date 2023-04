Héctor Gay: "Me llama la atención el silencio del Gobernador ante lo ocurrido con Berni"

El intendente Héctor Gay habló esta tarde en LU2 y dejó sus sensaciones sobre lo ocurrido ayer; cuando tras una protesta por el asesinato del chofer Daniel Barrientos, el ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se acercó al lugar y fue atacado por los colectiveros.

“Me llamó la atención que Berni fuera al lugar sin ningún tipo de custodia; creyendo que lo iban a recibir como a un salvador. También me llama la atención el silencio del gobernador Axel Kicillof frente al hecho”, dijo Gay.

El jefe comunal también remarcó las consecuencias de la situación económica en el ánimo de la población. “Noto un agravamiento de la situación socioeconómica y esto confluye en una mayor irascibilidad y angustia en la gente. El otro día vi a una mujer quejándose de los precios hablándole a una góndola. Es un tema muy delicado”, expresó.

“Lo de ayer deviene de un hecho sangriento; el asesinato de un chofer; pero viene de una acumulación de promesas incumplidas. Hay mucha bronca contenida y este tipo de cosas uno sabe cómo empieza; pero no cómo termina. Toda la clase política debe tomar cuenta de lo sucedido y fundamentalmente los que gobiernan”, añadió.

En diálogo con Quique Iommi en su programa Convergencia, Gay ponderó el trabajo de Diego Santilli en la materia: “No es la violencia el camino para resolver los problemas que tenemos; sino la planificación y la previsibilidad; en ese marco doy mucha entidad al trabajo que viene haciendo Diego Santilli con su equipo en Provincia; porque tiene experiencia con lo sucedido en CABA; durante su gestión allí se hizo un trabajo programado que, sumado a la tecnología y la capacitación del personal, significó una disminución del delito”.

En relación a este tema, el intendente sostuvo que “la inseguridad no se soluciona con voluntarismo; sino con planificación; tecnología, capacitación del recurso humano. Me da la sensación de que, más allá de lo que dice Berni, esto no sucede en la provincia de Buenos Aires, no solamente en el conurbano sino también en el resto de la Provincia”.

Estado de las obras en la ciudad

En relación a las obras en el centro de Bahía Blanca refirió que “le hemos pedido a las empresas celeridad en los trabajos y que traten de interrumpir el menor tiempo posible; pero las obras hay que hacerlas. Las experiencias anteriores, por ejemplo en Alsina cuando se hizo la prolongación de la semipeatonal hasta el Teatro que demoró más de lo pensado; pero después los comerciantes lo agradecían porque quedó bien y les significó beneficios posteriores”.

“Hoy estamos largando la licitación por otras 4.000 lámparas LED para llegar a más barrios; estamos próximos a licitar la obra de calle Fournier, que va a ir desde la autopista Juan Pablo II hasta la entrada del predio de Empleados de Comercio, en el autódromo, pasando en frente del Club Migidstas; está empezando en estos días el tramo desde la rotonda de ruta 3 hasta Dasso que era un tramo que había quedado inconcluso porque ahí había tierras de Vialidad y no formaba parte de la obra original; también una rotonda en la zona de la planta embotelladora de Coca Cola que ya está en pleno desarrollo; hay otra semi rotonda en calle Lavalle en Villa Rosas que arranca la semana que viene”, detalló el intendente.

Por último, Gay refirió a los conflictos con las licitaciones por la situación económica: “En algunos casos hay problemas con las licitaciones porque no siempre las empresas se quieren presentar; por los costos y la inflación. Estamos empezando una obra de cloacas en Patagonia tras años de reclamos; vamos a hacer los dos primeros sectores de una obra mucho más grande", indicó.