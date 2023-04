Berni fue agredido con golpes y piedrazos por compañeros del colectivero asesinado

En un hecho sin antecedentes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido este mediodía en un piquete que realizaban compañeros del colectivero asesinado esta madrugada. La agresión, que incluyó golpes de puño, patadas y piedrazos, se registró en la intersección de General Paz y Ruta 5, minutos después de que el funcionario llegara al lugar.

Berni terminó con heridas importantes en su rostro e incluso hubo momentos en los que parecía que podía mantener el equilibrio.

Personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un cordón contra un paredón para proteger al ministro mientras se evalúan distintas alternativas para evacuarlo.

Los compañeros de Daniel Barrientos, el coletivero de la línea 620 asesinado esta mañana, continúan insultando al funcionario bonaerense. También vuelan piedras y distintos objetos contra la integridad del ministro.

“Es lógico esto, hay un compañero muerto, ¿por qué no vinieron antes?”, aseguró uno de los voceros de la protesta casi cara a cara con Berni.

“Estoy acá porque entiendo el problema por el que están pasando. No hay nadie que venga acá. Yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos. Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”, aseguró Berni luego de recomponerse de los golpes.

“Acá hay una cadena de responsabilidades, pero el que siempre está en la calle soy yo”, agregó.

Mataron a un colectivero de la línea 620

Un chofer de la línea 620 de colectivos fue asesinado durante la madrugada de hoy en el barrio Vernazza, zona de Virrey del Pino, La Matanza. La víctima se llamaba Pedro Daniel Barrientos, con domicilio en González Catán.

El crimen ocurrió a las 4:30 en el kilómetro 41 de la ruta 3, cuando Barrientos comenzaba el servicio. Un grupo de delincuentes se subió a la unidad y comenzó un tiroteo con un policía de la Ciudad que viajaba en el interno. Producto del enfrentamiento, una bala impactó en el pecho de Barrientos. En la escena del hecho se encontró un arma con pedido de secuestro, emitido por una comisaría de El Palomar.

La investigación para esclarecer el hecho quedó bajo la órbita de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza con el fiscal Gastón Dupláa.

El oficial que protagonizó el tiroteo, que se desempeña en el Departamento Operaciones Urbanas de Contención de la fuerza porteña, volvía a su domicilio luego de prestar servicios. Por lo pronto, no está imputado de ningún delito y declara como testigo en la causa. Su arma fue secuestrada para ser peritada.

Según publicó la agencia Télam, un joven fue detenido por el hecho a mediados de esta mañana.

El crimen ocurrió en el mismo barrio donde Leandro Alcaráz, otro chofer de la misma línea 620, ya había sido asesinado en 2018. En aquella oportunidad, durante la tarde del 15 de abril, y cuando conducía el interno 103 de línea 620, Alcaráz fue asesinado de un balazo en el tórax y otro en el cráneo efectuado con un revólver calibre 38, al llegar a una parada situada en Santiago Bueras y Concordia.

Noticia en desarrollo