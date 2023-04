“Renuncié por los malos resultados, no hubo otras cuestiones”, dijo Fabián Tuya

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Sporting goza de un buen presente institucional, económico y financiero, pero futbolísticamente no encuentra el rumbo en el torneo Oficial de la Liga del Sur y hoy, con dos puntos en cuatro fechas ya disputadas, comparte con Olimpo el último lugar de las posiciones.

El domingo, tras la caída 0-2 frente a Tiro Federal en el estadio aurivioleta, Fabián Tuya decidió renunciar a la conducción técnica del primer equipo y se lo hizo saber, vía telefónica, al tesorero de la entidad Luis Pascual.

“Tomé la determinación por los malos resultados, no hubo otras cuestiones. No terminé de entender la desesperación del club y de sus hinchas por ganar, y lo digo porque el equipo iba mejorando y generaba bastantes situaciones de gol más allá de que no la metía y no podía asegurar un triunfo”, sostuvo el hoy ex orientador rojinegro.

“Había un clima de tensión y ansiedad debido a que no podíamos ganar, pero todavía no cumplimos con la primera rueda del Apertura. En los cuatro partidos que se disputaron hasta el momento fuimos superiores al rival, el problema estuvo en que nos generaron poco y nos convirtieron fácil”, sostuvo el actual asesor y coordinador del Área Delegaciones en el municipio bahiense.

“No hubo ningún inconveniente extra deportivo; me hablaba con todos los dirigentes, a los que conozco de chiquitos, y tenía buen diálogo con el jefe de la barra. No hay que buscar nada que no sea la verdad, decidí dar un paso al costado para descomprimir el momento tenso que se estaba viviendo”, acotó el nacido en San Isidro.

--¿Te llamó el presidente del club Néstor Hernández?

--No. Ya habrá tiempo para charlar.

“Aprovecho para agradecerle a jugadores y auxiliares: Pana (utilero), Oscar (`un colaborado que siempre está´), Rocky y Lolo (masajistas), a mi cuerpo técnico (Edgardo Fernández Badiola, ayudante de campo; Fabián Ferrarino, PF; Jeremías, ayudante del Profe y Francisco Taboada, entrenador de arqueros)”.

“Y un reconocimiento especial al apoyo incondicional de los dirigentes Luis Pascual, Mario Gómez y Sebastián Trípodi, quienes en todo momento estuvieron a nuestro lado y no nos hicieron faltar nada”, indicó.

--¿Algo más?

--Agradecerle a los medios partidarios y a los verdaderos hinchas de Sporting por el respeto, no a los que escriben en las redes sociales detrás de un teclado y que no salen a dar la cara”.

Tuya había asumido en el sangre y luto el 25 de julio de 2022, y su porcentaje quedó por debajo de la media: 33,33 %. Dirigió 22 cotejos, entre Liga del Sur y Regional Amateur, con 4 triunfos, 10 empates y 8 traspiés.