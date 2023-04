El bicampeón, en Diario Deportivo: "Ganarlo en la última carrera fue increíble"

Comenzó el juego para "Diario Deportivo", el nuevo programa de la sección Deportes emitido por La Nueva Play, que en su primera entrega diaria contó con la especial presencia en piso de Luciano Vallejos, recientemente consagrado en el Estival de Midget 2022/23.

El bahiense acompañó a los panelistas Tomás Arribas, Mikel Iñurrategui y Sergio Peyseé, contando todo lo vivido hasta la madrugada del sábado en la apasionante definición del certamen veraniego, que por segunda temporada consecutiva lo encontró en lo más alto del campeonato.

"Salió todo redondo, definiéndose en la última carrera de la temporada. Y eso es un aliciente para la categoría y todos los fanáticos. Y contento que se haya inclinado la balanza hacia nuestro lado, creo que lo merecíamos", contó el bicampeón.

"El primer título siempre es el primero, un sueño hecho realidad de tanto que lo pensaste e imaginaste de cuando empezaste a correr. Y el segundo era un objetivo puntual. Creo que el primero se disfrutó mucho más y este se sufrió, pero también necesitaba sentir pelear el campeonato hasta la última vuelta de final. Y fue una sensación bárbara", confesó.

Vallejos llegó a la última fecha debajo en los números, con una desventaja de apenas 1,50 puntos respecto al medanense Luciano Franchi, lo que, en la previa, suponía una presión extra hacia su participación en pista.

"Fuimos a la pista tranquilos, tratando de demostrar que no había presión extra y de esa forma intentar poner nervioso a Lucho (Franchi). Siempre intenté demostrar que estaba bien, charlando con todos y de esa forma disimular lo que podía llegar a sentir por dentro realmente", relató.

"Yo les preguntaba a mis mecánicos, en cada detención de la final, cómo venía Franchi y, por lo que me decían, estaba cada vez más cerca. La estaba pasando mal, porque él me podía ver desde atrás y yo no a él. Por eso, para la última largada pensé en mí y traté de salir a ganar la carrera. Cuando pasé a la primera fila me confié mucho", agregó.

