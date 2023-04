Santiago Maratea lanzó la campaña para ayudar a Independiente

El influencer Santiago Maratea presentó hoy de forma oficial la colecta para juntar dinero y salvar la economía de Independiente, club que adeuda una cifra superior a los 20 millones de dólares y se encuentra al borde la quiebra.

Maratea brindó una conferencia de prensa en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en la que estuvo acompañado por el ídolo de la entidad Miguel Ángel "Pepé" Santoro, y dio detalles del proceso, a qué cuenta se deberá transferir el dinero y de qué manera se le pagará a los acreedores.

Todo lo que sea recaudado por Maratea deberá primero pasar por las arcas de la institución, que adquirirá los dólares en el Banco Central y luego girará ese dinero para empezar a saldar los casi seis millones que le debe Independiente al club América de México por el traspaso de Cecilio Domínguez, entre otras deudas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La única manera de sacar esto adelante era con todos juntos, entre los exjugadores, los de ahora y los hinchas", afirmó Santoro, campeón de todo con Independiente en el pasado.

Maratea, quien informó que el 5% de lo recaudado será para gastos de gestión, arribó a la institución a las 11.30, fue recibido por el vicepresidente segundo Juan Marconi y reconocido con el obsequio de la emblemática camiseta número 10.

"Independiente debe más de 20 millones de dólares y por eso hice el cálculo que si todos colaboramos, podremos juntar la plata. Necesitamos 2.200.000 hinchas ya pagamos todo lo que se debe", detalló en una historia de Instagram desde el campo de juego del estadio.

"Tengo un ejército de personas empáticas que siempre me ayudaron con diferentes colectas. El ADN de mis colectas es la transparencia. Quiero que la plata vaya a donde tenga que ir. Las personas pueden chequear los movimientos, la plata no la toco y puedo manejar 20 millones de dólares sin que falte un centavo", describió.

"Hubo un problema por el monto que vamos a juntar y en consecuencia se armó un fideicomiso con el único destino de juntar el dinero adeudado. El objetivo es ese", puntualizó.

El objetivo de la colecta será juntar lo más rápido posible los casi 6 millones de dólares que se le debe a América de México por el mediocampista Cecilio Domínguez, deuda por la que está inhibido el club.

"La Comisión Directiva no tiene nada que ver en esto, no se va a llevar ningún porcentaje de nada. Para los que me mandan a agarrar la pala, quiero que sepan que llevo tres semanas trabajando con mi gente para que esto salga bien. Lo que sobra será para las divisiones inferiores del club", detalló Maratea en el diálogo con la prensa.