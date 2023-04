El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, pidió hoy a la militancia "acompañar" a la vicepresidenta Cristina Fernández en la actividad que encabezará el próximo jueves en acto en la ciudad de La Plata, al cumplirse 20 años de la elección que consagró como presidente a Néstor Kirchner.

El acto, que tendrá lugar en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, coincidirá con el 20° aniversario de las elecciones del 27 de abril de 2003 que consagraron a Néstor Kirchner como jefe de Estado, después de que Carlos Menem, quien se había impuesto en la elección general, decidiera no presentarse en la instancia de balotage.

Según consignó NA a partir de fuentes partidarias, la vicepresidenta brindará un discurso frente a la militancia, donde se espera que haga mención a la decisión de Alberto Fernández de no buscar su reelección, ya que hasta el momento se mantuvo en silencio.

Al cerrar el plenario militante del kirchnerismo porteño en el microestadio de Ferro, el diputado nacional Máximo Kirchner convocó a la militancia a "redoblar esfuerzos y seguir acompañando" a Cristina Kirchner.

"Les pido que este 27 de abril se acerquen al Teatro Argentino de La Plata a acompañar a Cristina. Que den el presente, sean felices, vengan, generen, trabajen, estudien, crean, den todo porque quienes estamos acá también lo daremos todo", arengó el referente de La Cámpora.

En ese marco, el hijo de la ex mandataria se refirió a una eventual candidatura de la titular del Senado: "Desde que tengo memoria en este espacio político, la birome siempre la han tenido los militantes. El problema que tenemos hoy es que las biromes quieren escribir un nombre y el Poder Judicial saca el nombre que quieren escribir esas biromes para esta elección".

"Que nadie se pase de vivo acá", disparó Máximo Kirchner, a lo que los militantes respondieron con un cántico: "La proscripción, la proscripción, se va a la puta que los parió".

Finalmente, el diputado nacional destacó: "Cristina fue marcando, no por el diario del lunes, sino por el diario del día varias cosas de la gestión y maldigo hoy todavía que no haya sido escuchada. No por ella, sino por mi gente que la está pasando mal".

En tanto, la Vicepresidenta pidió este viernes "seguir trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación" en un audio que fue difundido por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, durante una reunión del Partido Justicialista de Santiago del Estero.

"A seguir trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación como siempre", expresó la titular del Senado en un audio que fue reproducido por el ministro del Interior desde su celular frente a un micrófono ante militantes y dirigentes del PJ de Santiago del Estero. (NA)