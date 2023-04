Lucas Benvenuto, quien denunció a Jey Mammón por presunto abuso sexual, dio su primera entrevista en televisión luego de haber llevado a los medios la denuncia que formuló contra el conductor en 2020.

Benvenuto le concedió una entrevista a LAM (América) y recibió en su casa de Ushuaia a Karina Mazzocco, conductora de A la tarde. El joven aprovechó la oportunidad para contar sobre el proyecto de ley que propuso para que en la Justicia no prescriban los abusos contra los menores.

“La psicóloga Mariana Barrios de la Serna, el diputado Cristian Ritondo y el doctor Cristian Cazorla son los que llevarán al Congreso esta propuesta. Hoy fue un día muy feliz, dentro de todo lo que vengo viviendo. Me dio un poquito de esperanza porque es algo que no solo me ocurre a mí, sino que hay muchas personas contentas con este primer paso. Lo van a llevar al Congreso y tenemos mucha esperanza de que salga todo bien, de que es hora que estos abusos no prescriban más”, dijo en diálogo con Ángel de Brito.

“Cuando vas a denunciar esto, cuando la persona puede hablar, lo más común en estos casos es que seguido de una denuncia venga una prescripción. Creo que hay muchas personas a las que les pasa esto, no solamente es mi caso, y lo que podría abrir también si se aprueba esta ley. Yo creo que podría seguir buscando mi verdad, de ser así. Y no solamente para mí, van a haber muchas personas que se van a animar a hablar con esto y se va a correr eso de que denunciar está mal, porque no vale la pena si prescribió”, agregó al respecto.

También contó cómo fue el momento en el que se animó a hablar sobre los abusos que sufrió a lo largo de su vida y desde su infancia, y por qué no había podido hacerlo antes.

“Yo lo viví de una forma un poco bruta, por así decirlo. Porque yo empecé a hablar de esto a los 6 años. A los 6 años, por parte de mi familia me dijeron: ‘Mentís’. Y además se me expuso delante del abusador para que yo le diga en la cara que le estaba mintiendo. Entonces crecí en un entorno en el que estaba totalmente naturalizado. Y que si yo hablaba, era sinónimo de problemas. Entonces, a partir de ahí, ¿que podía esperar yo con los abusos que iban a venir después?”, contó acerca del primer abuso que sufrió en su vida, el cual fue intrafamiliar.

“A los 6 años me dijeron: ‘No hables, hablar de esto está mal, eso no se dice, mentís’”, subrayó. “Entonces no aplicó en mí el dicho de que los niños no mienten. Cada vez que hablé, se me juzgó. Y era muy chiquito. Entonces, de ahí para adelante crecí en un entorno en el que... No sé cómo explicarlo. Pero si en tu propia familia te dicen: ‘No te creo’, lo que viene después habla solo. Esto hizo que yo demorara mucho en entender lo que me estaba pasando y lo que me habían hecho”, explicó Lucas.

“Esta experiencia hizo que naturalizara los abusos. Hasta que yo crecí, me hice adulto y comprendí por mis propios métodos lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y al pedir ayuda a los 25 años, ahí ya cambió todo. Demoré, demoré en hablar...”, concluyó.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas del día, los 365 días del año. (Con información de Infobae)