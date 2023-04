Montecchia: la vuelta que no se dio, el llamado de Pop, su personalidad y más...

Alejandro Montecchia, el ex basquetbolista y uno de los deportistas más destacados que dio la ciudad, estuvo como invitado en Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes, desde las 13.30, por La Nueva Play.

El Puma, distendido, habló de diferentes temas, admitiendo lo que le costó el retiro y el transmitir sus conocimientos a los más jóvenes.

"Me cuesta mucho transmitirle a los chicos. Soy más bien de guardar. No me vi nunca en la función de técnico", reconoció.

"Es difícil sacar al básquet de mi vida. En algún momento lo necesitaba, pero ahora ya no", contó.

En el aniversario de Bahía Blanca, contó que alguna vez evaluó a posibilidad de radicarse lejos de ella.

"Conocí lugares espectaculares y volví a vivir a Bahía. Siempre estoy abierto a irme a vivir a otro lugar, pero estoy instalado acá y soy totalmente bahiense, La idea de ir a vivir a Corrientes alguna vez existió. Mis últimos tres años jugué ahí y pasamos tres años geniales, la gente es increíble y el clima acompaña", destacó.

También recordó que estuvo a punto de volver a jugar, cuando integraba el staff de Bahía Basket.

A la vez, rememoró aquel llamado de los Spurs para jugar en la NBA y la anécdota con Gregg Popovich cuando volvió a verlo después de rechazar la propuesta.

"Terminó el Preolímpico de Puerto Rico, en 2003, y me llamó mi agente para decirme que me quería San Antonio Spurs. Pop (Popovich) un par de veces en el hotel se me acercó durante el torneo para preguntarme cosas de Luis Scola, a quien tenían drafteado. Había algo más", señaló.

Mirá la charla, con los panelistas Tomás Arribas, Fernando Rodríguez y Ricardo Sbrana.