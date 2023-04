Malet dejó el Club Midgistas: "Con claridad y transparencia, todo es posible"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

La intervención jurídica en el Club Midgistas del Sur (CMS), al menos con el doctor José Luis Malet a la cabeza, llegó a su fin. Esta interminable novela reabrirá próximamente una nueva saga, con nuevos actores y un nuevo rumbo.

El letrado, quien llegó a la institución en octubre de 2022, convocó una conferencia de prensa para confirmar la noticia, que ya era un fuerte rumor en el "radiopasillo" midgístico, explicando las razones y contando todo lo hecho hasta entonces durante su gestión.

Si bien nunca se llegó a efectuar la razón real de llevar a cabo una intervención propiamente (convocar asamblea y llamar a elecciones), considerando que nunca se hizo entrega de la documentación pertinente desde Personería Jurídica, la comisión interventora cumplió con una cuestión no menor: llevar a cabo el Campeonato Estival.

"Se dieron algunas situaciones que no se manejaron en nuestra ciudad, sino en La Plata. El pasado 28 de marzo salió un dictamen, desde la Cámara Civil de La Plata, donde se dejó en claro que se declaró abstracto el recurso de amparo presentado el 9 de noviembre de 2022", comenzó relatando Malet.

"Esto quiere decir que no hay resolución que dictar a tales efectos, ya que no hay más apelación. Ahora bien, ¿por qué se desistió de ese recurso? Aquel que había presentado la denuncia en contra del CMS allá por septiembre de 2017 (NdR: Fernando Bonacci), contra las anomalías que se cometían entonces, ahora, como frutilla del postre, desiste de un recurso. Por ende, volvemos a fojas cero. No tengo la respuesta, pero la imagino", detalló y explicó.

El abogado continuó su relato, aunque luego, abierto el espacio para preguntas de los periodistas presentes, naturalmente resurgió el tema referido a su remoción.

"No me sentí usado. Cada uno tiene su personalidad. Yo sé que no soy fácil de llevar y en algunos momentos dije que no, por lo que creo, en ese sentido, que hubo algún pase de factura. Pero no me preocupa ni me molesta. Seguiré adelante con mis convicciones. A mí me nombraron interventor, no co-interventor. No iba a compartir esta función con nadie que me impongan", puntualizó.

"No tengo ninguna relación con (Fernando) Bonacci. La tenía mínimamente porque, como dije en su momento, gracias a su denuncia se llegó a donde se llegó. Hoy la denuncia está, pero se quitó la apelación que nos permitía estar ejerciendo funciones en el club", aclaró.

Los trascendidos indican la llegada de dos interventores desde La Plata, como también la presencia de un representante local para completar dicha función; identidad que trascendió pero que no se nombrará hasta no ser anunciado oficialmente.

"Los rumores son muchos, y cuando así sucede es porque algo de cierto debe haber. Pero yo no tengo seguridad de nada, simplemente son los rumores que se escuchan. De lo que sí estoy seguro es que, como sucedió en su momento, es una cuestión totalmente politizada", declaró Malet.

A continuación, los extractos salientes del discurso de José Luis Malet:

"A falta de pocos días para entregar el club y finalizar la intervención, no hemos podido llamar a asamblea ni convocar a elecciones, ya que nunca tuvimos el libro de socio ni la documentación pertinente del club. El Juez de Primera Instancia Nº2 de La Plata ordenó la entrega de libros, pero el director de Jurídica presentó un recurso que nunca se resolvió.

¿Por qué se hizo el Campeonato Estival? Y la respuesta es gracias a la unidad que lograron y expresaron públicamente los pilotos previo al arranque. Por lo que el primer reconocimiento es para ellos, su criterio de unidad, su comportamiento y su apoyo a esta intervención.

Debo reconocer a Norberto Pasqualini y a su familia, alma vital en el desarrollo del certamen; a Carlos Saldamando, a quien le asigné el rol de director deportivo; la actividad de Guillermo Blanco, Jorgelina Piotrowsky, Noemí Macazaga, Roberto Tarulli, Alejandro Eleuteri y, muy especialmente, a los delegados de los pilotos, que siempre estuvieron al pie del cañón.

No solo se hizo un campeonato, se crearon amistades y se implementó trabajo, como la construcción de la tribuna de boxes, con material que aportó el club y la valiosa mano de obra de los pilotos se hizo para ampliar las posibilidades de todos por igual. También fue fundamental la mejora en los baños, para el bien del espectador, y, en cuanto al óptimo desarrollo del espectáculo, la contratación de Daniel Vicente para el tratamiento del piso.

Nos propusimos, fundamentalmente, claridad y transparencia. Y me parece que lo hemos logrado y cumplido muy satisfactoriamente con las tareas. Cuando asumimos la intervención en octubre de 2022, en la secretaría no había un solo peso, solo había depositado en el Banco Credicop 5.700.000$ aproximadamente, producto de la inscripción abonada por los pilotos.

Entregaremos el club con depósitos a plazo por 20.913.983$, que se van a efectivizar en tres plazos, 19 de abril, 8 y 11 de mayo. Y unos 400 mil pesos aproximadamente, que hay en cuenta corriente, de los cuales tendremos que disponer para pagar cargas sociales por un total de 242,563 pesos y UTEDYC por 15.116$. El resto no se tocará y quedará para el club. Se entregará llave sin ningún tipo de deuda, habiendo saldado varias que encontramos ni bien llegamos, con moratoria inclusive. El club queda cero de deudas.

Como dije antes, con claridad y transparencia como siempre dije, el club es posible.

Yo me voy a ir bien, sobre todo feliz por haber conocido tanta gente buena y sana; desde los pilotos, allegados, directivos, periodistas y demás personas, cuyo principal objetivo es el desarrollo del deporte. Este es un viejo discurso mío, pero creo que la gente que se desarrolla en el deporte es mucho más sana que aquella que deambula en la vida".