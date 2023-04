Vóleibol: Liniers y Olimpo se destacaron en el Bataracito 2023

Liniers y Olimpo se quedaron con los títulos de Sub 18 masculino y Sub 18 femenino, respectivamente, del tradicional Bataracito de vóleibol, uno de los certámenes Abierto de menores más importantes del país, que organiza el club Estudiantes de Olavarría y que contó con la presencia de casi un centenar de equipos de todo el país.

El Chivo se apoderó del torneo masculino de manera invicta, tras 7 presentaciones y luego de vencer en la final a Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez por 2-0.

En esta categoría también participaron Tiro Federal, que cayó en semifinales precisamente ante el elenco de la avenida Alem y Olimpo que culminó en el último lugar.

En Sub 18 femenino, dos elencos de nuestra ciudad se destacaron luego de que Olimpo y Liniers se enfrentaron en las semifinales de la Copa de Oro, quedando el triunfo para las aurinegras. Posteriormente. el conjunto de la avenida Colón se impuso en la final a Once Unidos de Mar del Plata --tomándose revancha de la fase de grupos-- por 2-1. En tanto, Bahiense del Norte no pudo meterse entre los mejores y terminó segundo de la Copa de Plata.

También hubo participación en Sub 14 femenino, donde Olimpo "A" fue 4°, Liniers 11°, Bahiense 13°, Tiro Federal 17° y Olimpo "B" 24°.

Finalmente, en Sub 16 femenino, Tiro Federal "A" fue 7° y Olimpo terminó 19° y Tiro Federal "B" cerró en el puesto 20°.