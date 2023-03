Dupont: "Para nosotros fue como ganar una final", aseguró

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

Ni llevarse el auto en una bolsa pudo borrarle la sonrisa del rostro a Braian Dupont en la pasada madrugada de sábado. Y no fue para menos, ya que su nombre brilló en la marquesina principal del Héctor Evaristo Plano.

Faltó la frutilla del postre, es cierto. Pero para el carismático y querido piloto de nuestra ciudad, quien la lucha desde hace unas cuantas temporadas, lo acontecido en la decimotercera fecha del Estival de Midget 2022/23 fue mucho más de lo que pudo imaginar.

“Ganar la semifinal para nosotros fue como quedarnos con la final”, aseguró Dupont, mientras continuaba enderezando los hierros y reparando los elementos rotos tras el piñazo sufrido en la primera final del playoff.

Siendo “invitado de lujo” entre los pesos pesados y candidatos al título, al igual que el flamante vencedor Agustín Pérez Meler, Braian logró tutearse seriamente con el triunfo por primera vez en su campaña deportiva.

Desgraciadamente, cuando se prestaba a brindar gran espectáculo con Esteban Mancini en el mano a mano por la vanguardia, una zanja desacomodó su marcha y lo eyectó hacia el paredón. Se imaginará el resto. Sí, máquina destruida…

“Para mañana llegamos a las apuradas y sin probar nada. Así que, en principio, queremos ver que todo funcione correctamente. Además de hacer más de medio chasis nuevo, sobre todo el toscano, se revisó todo el motor y se cambiaron los cuatro amortiguadores. Trabajamos sin parar desde la madrugada del sábado y así seguiremos hasta ir a la pista, seguramente”, le contó Dupont a La Nueva en la previa de la decimocuarta.

En el deporte y en todo orden de la vida siempre hay revancha. Y ese fabuloso resultado parcial marcó la pauta que el camino transitado es el correcto.

Y ni hablar de la inyección de ánimo para doblegar esfuerzos y alistar nuevamente, con todo el tuco posible, esa máquina negra y amarilla Nº49.

“Más allá que se rompió mucho, se laburó con otras ganas y motivaciones. Obviamente que ahora estamos todos ilusionados con tratar de seguir por la misma senda de resultados. Pero al destruirse el auto sabemos que seguramente sea difícil estar pleno ya mañana (por hoy), por lo que tampoco nos vamos a volver loco. Si las cosas no se dan seguiremos trabajando a pleno”, explicó.

La fabulosa demostración mecánica y conductiva del viernes no fue casualidad. Dupont fue uno de los varios contendientes a transformarse en candidato al título, al punto que, hasta la última programación, batalló por ganarse un lugar en playoff.

--¿A qué se debió el gran salto en calidad?

--Se le dedicó mucho más tiempo al auto. Siempre lo hicimos pero ahora nos metimos mucho más de lleno y gracias también a la gran mano de Luis Jorge y Agustín Klappenbach con la amortiguación y detalles de manejo. Con ellos pude pulir un montón de cosas en la conducción, gracias a las cámaras y a los datos que van recabando.

“No solo por el manejo, sino también en la puesta a punto. La adquisición de datos te muestra además cómo se comporta el auto, si patina o tracciona lo suficiente, etc. Todas esas cositas hicieron que vayamos mejorando cada fecha. Más que eso creo que no teníamos, pero se logró algo muy importante para lo que nosotros podemos aspirar”, remarcó.

--Y varias fechas antes venías coqueteando con pelear bien adelante…

--Sí, veníamos de buena racha, peleando en semifinales y siempre con chances. Ya antes del viernes, en esa semi que me echaron por el toque con (Luciano) Franchi, se había notado la mejora. Además de lo anterior, creo que mucho tuvo que ver también haber hecho completo el invernal, ya que me permitió afianzarme mucho con el auto y tener confianza a la hora de manejar. El detalle final lo dieron Luis (Jorge) y Agus (Klappenbach).

“Lo que se logró es una satisfacción demasiado grande para nosotros. No se pudo coronar, pero la emoción de poder estar ahí de una victoria fue muy grande. En base a lo poco que tenemos conseguimos mucho más de lo que podíamos imaginar. La idea es en lo posible mantenerse donde estamos y seguir mejorando. Y sobre todo que no me traicione la ansiedad. Ojalá el auto vuelva a estar en buenas condiciones y me permita seguir corriendo como lo hago, sin perjudicar a nadie pero acelerando y divirtiéndome”, cerró el carismático Dupont, quien esta noche irá por revancha.

Se va la segunda

Esta noche, partir de las 20:45, el Playoff 2023 iniciará el segundo de sus seis recorridos, con la premisa de grandes emociones y, por qué no, tal como ocurrió hace exactamente una semana, desenlaces inesperados al término de la velada.

El joven Agustín Pérez Meler irrumpió en escena, doblegando a los peces gordos de la categoría y siendo juez de lujo en medio de la definición, privando así a alguno de los tantos candidatos que no triunfaron de saldar con esa deuda reglamentaria.

A saber, de los 18 aspirantes al título, todavía deben cumplir con ese requisito Roy Altamirano, Fernando Bonivardo, Gastón Pérez y Nicolás Macazaga, destacando los ubicados de momento entre los diez mejores del mini torneo.

Además de Fernando Caputo, Javier Rouaix, Matías Oyola, Leonel Ramos, Leandro Campos y Claudio Roth.

En la plana superior de la tabla sigue emergiendo la figura del campeón Luciano Vallejos, aunque corrido bien de cerca por el medanense Luciano Franchi, ubicado a 4,75 unidades; Esteban Mancini y los hermanos Kevin y Roy Altamirano.

La paridad estadística (ver abajo) mantiene aún vivas las chances de todos los integrantes del selecto grupo, aunque varios puede que hoy comiencen a jugarse buena parte de sus últimas chances.

Uno de ellos, sin dudas, nada menos que el ex campeón Claudio Roth, quien no las tuvo todas consigo en la primera cita, padeciendo inconvenientes mecánicos que, desde el vamos, condicionaron su desempeño durante la velada.

--Playoff: 1) Luciano Vallejos, 38.75; 2) Luciano Franchi, 34; 3) Esteban Mancini, 24; 4) Kevin Altamirano, 21; 5) Roy Altamirano, 13.50; 6) Fernando Bonivardo, 12.75; 7) Ezequiel Roth, 12.75; 8) Sebastián Burgos, 12.50; 9) Gastón Pérez, 12.50; 10) Nicolás Macazaga, 10; 11) Juan Cruz Rodríguez, 9.50; 12) Fernando Caputo, 9.25; 13) Emiliano Urretabiscaya, 9; 14) Javier Rouaix, 4.50; 15) Matías Oyola, 1.50; 16) Leonel Ramos, 1.50; 17) Leandro Campos, 0.50 y 18) Claudio Roth, 0.25.