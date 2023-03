Los videos de Elisa, la abuela bahiense que analiza Gran Hermano

“Gran Hermano, devolveme a mi vieja”: con esa frase, el bahiense Adrián Macre publica en Twitter los divertidos videos en los que Elisa Eval, su madre, analiza desde su cocina lo que sucede semana a semana en el reality.

Sus opiniones acerca de los participantes y sus familiares, explicaciones de la dinámica del programa y predicciones sobre lo que pasará en los días que siguen, son los temas que la jubilada de 79 años recorre, con mucha concentración, cuando charla con su hijo en su casa del barrio Noroeste.

“Todos opinaban que era uno de los mejores, por eso llegó a la final. Pero lo que hizo el padre fue perjudicarlo, lo cagó al pibe”, analiza la mujer sobre Nacho, el participante de Gran Hermano, y su padre, Rodo, que fue uno de los familiares que ingresaron a la casa para acompañar a los jugadores y formar parte de la prueba especial de la última semana.

Mientras plancha una remera, la abuela de seis nietos le explica a Adrián, uno de sus tres hijos, que “los familiares entraron para darles apoyo psicológico a los hijos, para ayudarlos, no perjudicarlos. Cuando entraron, se les dijo que no podían hablar de nada de lo de afuera. Era una contención familiar para que ellos se sientan bien, que están acompañados. ¡Y este le metía púa! Y al pibe le veías en la cara que no le gustaba mucho...”.

Luego, cuenta que en el programa de ayer, Gran Hermano le hizo una advertencia al participante por hablar de lo que sucede afuera de la casa. “¿A Rodo lo odiás?” le pregunta Adrián a Elisa. “Ya te dije el otro día –responde la mujer–. Pero anoche le hubieras visto la cara... Había empezado a ser peor que Alfa, de meterse en todo”.

Como ese, son al menos cuatro los videos que Adrián Macre, expresidente del club La Armonía y exsecretario de Desarrollo del Municipio durante la gestión de Bevilacqua, publicó en su cuenta de Twitter hasta ahora.

Macre contó a La Nueva. que el fanatismo por Gran Hermano de su madre, quien era enfermera en el Hospital Municipal, comenzó en la edición de 2022, pese a que la mujer miraba el programa en sus emisiones de años anteriores.

En otro de los videos, Elisa le explica a su hijo cómo es la dinámica del reality. “Hacen una prueba semanal para las compras. Cuando aprueban el presupuesto, a veces no llegan. Por ejemplo, en esta tenían que controlar horas y horas tres relojes de arena cada uno. Antes de que se vaciara, cuando llegaban al fondo, tenían que darlos vuelta. Después, tienen que leer en el sobre cuántos errores les permitía Gran Hermano que podían cometer”, dice.

Y continúa, mientras se escucha el programa de fondo: “Para hacer las compras tienen poco tiempo, tienen un reloj”.

Elisa también acertó una predicción. En una publicación anterior, asegura que Gladys, la madre de Lucila 'La Tora', abandonaría la casa antes que el papá de Nacho y la hermana de Marcos. “Esta noche se va a ir ella, seguro”, dice. Luego, manifiesta su disgusto por la forma en que la joven participante trataba a su madre dentro de la casa.

Además, analiza la situación de Camila: “La hermana decía 'desde que se murió nuestro papá, ella siempre necesita un apoyo de la gente grande', por eso se arrimaba tanto a Alfa”.