Lautaro: "Me emocionaré, va a estar mi mamá que no pudo estar en Qatar"

La locura por la Selección Argentina llegó a niveles difíciles de imaginar. Desde antes del Mundial de Qatar ya se sentía un ambiente sumamente positivo entre los hinchas y los jugadores, lógicamente para eso fue fundamental la conquista de la Copa América de 2021 y de la Finalissima de 2022 ante Italia.

Luego de la conquista del Mundial el desborde fue absoluto. El mismo 18 de diciembre en horas de la tarde las calles de todo el país se llenaron de gente que salió a celebrar.

El momento de locura más claro fue cuando el 20 de diciembre unas 4 millones de personas salieron a las calles a recibir a los campeones del mundo, de hecho el micro descapotable apenas pudo recorrer unos pocos kilómetros luego de salir del predio de Ezeiza y luego la delegación argentina tuvo que recorrer la ciudad en helicópteros, una muestra de cariño pocas veces vista en la historia.

Pero el furor por la Selección volvió a quedar demostrado cuando más de 1.800.000 personas intentaron sacar una entrada para el amistoso ante Panamá en el cual los campeones del mundo celebrarán con su gente en un campo de juego por primera vez tras el logro de Qatar.

El bahiense Lautaro Martínez adelantó que sentirá mucha emoción porque tendrá una visita especial.

“Soy una persona que se emociona mucho y esto es un sueño. Mis viejos son los que más sufren y el esfuerzo que hicieron para que yo esté cumpliendo mi sueño es tremendo", dijo Lautaro.

"Mañana me emocionaré porque va a estar mi mamá que no pudo estar en Qatar por miedo a los aviones. Feliz de disfrutar en casa con nuestra gente”, agregó.

Sobre los nuevos objetivos, el bahiense contó: “Queremos ir por más. Ese es el mensaje que les transmitimos a los más chicos”.

Y sobre Messi, aseguró: “Vimos las imágenes del restaurante y para nosotros también es un persona gigante, nuestro capitán, referente y bandera. Ojalá lo disfrute porque se lo merece”.

Por último, dijo que a diferencia de Scaloni, él sí se siente campeón.

“Yo sí me levanto todos los días sintiendo que soy campeón del mundo. Veo veo las Copas, tengo fotos y en el celu tengo de las Copas del Mundo. Disfruto todos los días, pero quiero ir por más, porque este deporte te exige eso”, aseguró.

Tras ser consultado sobre si existiera la posibilidad de volver a subir a un helicóptero, el Toro no dudó: "Voy. Voy porque seguramente que la gente va a estar enloquecida. Pero el mensaje es ese: que disfruten, que sean responsables, que nosotros trataremos de hacerlos divertir dentro de la cancha que es lo que sabemos hacer".

"La gente te hace saber ese cariño, esa emoción, esa euforia que tiene por esta selección, porque hemos dejado un mensaje claro. Hemos hecho cosas muy importantes y queremos ir por más, ese es el mensaje que hoy tenemos acá adentro y tratamos de transmitirle también a los chicos nuevos que vinieron", agregó el ex Racing.

En un momento de la nota, consultado, el delantero del Inter reveló qué le diría al Lautaro de antes.

"Le agradecería. Primero por todo el esfuerzo que hizo, y después, sólo me toca disfrutar, porque tengo unos compañeros excelentes, tengo un entrenador que me banca, una familia atrás que me apoya en todo momento, una hija que me cambió la vida, un hijo que viene en camino y una mujer que me acompaña siempre", expresó el jugador de 25 años.