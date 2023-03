Demi Lovato debutará como directora con un documental sobre el abuso a las estrellas infantiles

Demi Lovato se desempeñará como directora por primera vez en su carrera artística. La actriz y cantante estadounidense dirigirá un documental que hablará sobre los abusos que enfrentan las estrellas infantiles.

“No hay mejor película ni tema para mi debut como directora que esta historia que es cercana a mí”, expresó Demi a través de un comunicado. Junto a Lovato, el proyecto estará codirigido por Nicola Marsh y el título del audiovisual será “Child Star”.

En el documental buscarán reunir las voces de ex estrellas infantiles para relatar en primera persona los abusos de la industria. Hasta el momento se desconoce quiénes serán los famosos que participarán, pero la propia Demi Lovato también participará contando su historia de vida.

Además, en el proyecto audiovisual buscarán reflejar cómo es la vida de un niño que debe crecer frente a las cámaras de cine y televisión haciendo hincapié en cómo la fama y el dinero afecta su futuro.

“Nuestro proyecto arroja luz sobre mensajes importantes sobre crecer a la vista del público, aprender a proteger nuestros límites y convertirse en defensores activos de nuestros propios destinos. Me siento honrada de poder aprender de las personas que han vivido la experiencia única del estrellato infantil y compartir sus historias en nuestra película”, comunicó la ex chica Disney.

El rol de Demi Lovato en el documental será reunir los testimonios de los jóvenes famosos, guiando las conversaciones y compilando el material de archivo. Las productoras a cargo del proyecto serán OBB Pictures, DLG (la productora de Demi) y SB Projects, las cuales ya trabajaron juntas en la serie “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, en donde cuenta su paso por las adicciones y cómo las superó.

Los inicios de Demi Lovato en el mundo artístico

A sus 30 años, Demi Lovato ya posee una gran trayectoria en su carrera artística. La actriz y cantante tuvo su primera exposición internacional en la pantalla chica a los 8 años cuando consiguió un papel en la serie infantil “Barney” (2003) junto a la hoy reconocida Selena Gomez.

Sin embargo, el pico máximo de su carrera llegó en su adolescencia de la mano de Disney cuando logró trabajar en proyectos como las dos películas de “Camp Rock” (2008 y 2010) junto a los Jonas Brothers y en “Programa de Protección para Princesas” (2009) con Selena Gomez nuevamente. Además, la actriz consiguió el protagónico en una serie llamada “Sunny Entre Estrellas” (2009).

En 2007, Demi comenzó con su carrera musical lanzando su primer albúm “Be Like a Pop Star” y años después lanzaría éxitos como “Skycraper” (2011), “Give Your Heart a Break” (2011), "Heart Attack" (2013), "Cool for the Summer" (2015) y “Échame la culpa” (2018) junto a Luis Fonsi. (NA)