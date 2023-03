Sergio Zaninelli, secretario general de ADUNS (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur), dijo este mediodía que "la extensión de la medida de fuerza fue sorpresiva hasta para propios" y sostuvo que en el gremio "no somos fundamentalistas del paro", en medio de una serie de medidas de fuerza adoptadas.

Docentes universitarios y preuniversitarios realizarán la semana que viene un paro en rechazo a la oferta salarial del Gobierno para el cierre de las paritarias del año pasado e inicio del 2023. La medida repite lo realizado la semana pasada y el miércoles 8 del corriente.

"Hay que recorrer muchos años para encontrar una medida de fuerza de extensión en el inicio del ciclo lectivo", puntualizó.

Invitado al programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play, Zaninelli aclaró que "los mandatos de nuestra asamblea era para generar medidas de 24 horas, rotativas y semanales, pero se decidió en Buenos Aires; nosotros votamos por menos horas".

"No somos fundamentalistas del paro y no creemos que la mejor medida siempre es la más extensa. Fama tenemos todos de algo. Tengo una responsabilidad y sé a lo que me expongo. Somos fundamentalistas de la defensa del salario y del trabajo; y frente a cualquier gobierno siempre vamos por la misma premisa, pensamos en lo que necesita el docente", mencionó.

En tanto, advirtió que van a dejar transcurrir esta semana para analizar los pasos a seguir por ADUNS.

"No hubiésemos tenido tanta prensa si no se hubiese lanzado el paro de una semana. Ahora vamos a dejar transcurrir esta semana de debate para ver qué hacemos con la semana que viene. Pero hay posibilidad de en lugar que sea una semana que sean días, generar una movilización...", relató.

La próxima medida de fuerza, prevista en principio desde el lunes 27 de marzo hasta el 1 de abril inclusive, afectará a Bahía Blanca con un cese de actividades en las escuelas dependientes de la UNS. A su vez, podría tener algún impacto en el ámbito universitario, aunque en ese segmento habitualmente es menor.

"Venimos siendo muy maltratados los docentes de las universidades, de las escuelas preuniversitarias y nuestros jubilados", dijo.

"Tengo un dato elocuente: desde el gobierno de Alberto Fernández, un docente universitario con cargo de asistente y con 20 años de antigüedad, perdió el equivalente a siete sueldos. Ese salario está en menos de 200 mil pesos. Ese profesional, si quisiera pasarse al ámbito privado, su salario lo triplica", ejemplificó.

"Nosotros pedimos un 30 % desde marzo y cláusulas gatillo mensuales que se ajusten a la inflación. El Gobierno nos ofreció un 16 % desde marzo, más un 7 % en mayo y otro 7 % en junio. Conocida la inflación de febrero ya está roto ese incremento", señaló Zaninelli.

"Hoy tratamos de no perder contra la inflación, es una demanda mínima", completó.